Varios jóvenes crean una plataforma para evangelizar en Internet: «buscamos dar frutos, no tener éxito»

Decía Su Santidad, el Papa Francisco, en la Jornada Mundial de la Juventud del año 2013: “Nuestra Evangelización tiene su punto de partida en el mundo digital y su punto de llegada en el mundo presencial traspasando sus fronteras… Va a haber lío… va a haber, pero quiero lío en las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos».

Este mensaje dirigido a esos jóvenes, a los que en muchas ocasiones se les tacha de estar alejados de la Iglesia, de estar asentados en el conformismo y la desidia, ha calado en un grupo de jóvenes de nuestra diócesis, que a través de las nuevas tecnologías pretenden seguir esa llamada a la evangelización activa a la que les insta el Papa.

La historia comienza tras una peregrinación de jóvenes de la Diócesis de Cádiz y Ceuta. Ese momento marcó a Pedro Torres y a Paco Gatica. Dios suscitó en sus corazones la inquietud de crear algo en el universo digital para poder evangelizar y poner al servicio los dones que el Señor nos regala. Tras esa peregrinación, ambos, fundadores del proyecto, se vieron forzados a confinarse a causa de la Covid–19, lo que hizo que tuvieran más tiempo para meditar esa inquietud que el Señor había puesto en ellos. Así, en apenas cinco días, eligieron el nombre “Christus Vincit” haciendo referencia a su significado en español “Cristo vence”. Un nombre que, como ellos mismos aseguran, «era el indicado porque, mientras el demonio campa a sus anchas por las redes sociales, es muy necesario llevar la presencia de Cristo a la nueva era digital».

Además de la web christusvincit.es, donde se publican recursos para la evangelización, reseñas de contenido de interés, noticias relacionadas con la vida de la Iglesia, testimonios que proporcionan de primera mano otros jóvenes, y otras secciones, entre ellas una sobre “Historias de la Iglesia”, cuentan con muchos formatos dentro de la red, empezando por publicaciones semanales en sus redes sociales, informando de manera muy gráfica sobre aspectos de la tradición católica, gracias a un equipo de diseño gráfico. Además en la red social “Instagram” realizan un rosario mensual en directo que está teniendo una gran acogida por parte de sus seguidores, al mismo tiempo que invitan a personas influyentes católicas dentro de las redes.

Por otro lado, a través de plataformas como YouTube, Ivoox, ITunes y Spotify, ofrecen un podcast donde comentan noticias relacionadas con la iglesia y un tema principal de interés para los jóvenes, realizando colaboraciones con personas que tienen algo que decir dentro de la Iglesia.

Con un equipo formado por cinco personas: Pedro Torres, director general, creador digital, CM, director del podcast y fundador; Francisco Gatica, director de la página web, administrador de Twitter y fundador; Jesús Molina, redactor, escritor, y locutor en el podcast; Juan Antonio Lobato, locutor en el podcast y técnico de sonido en rodajes audiovisuales y emisiones en directo, y Vicente Fernández, fotógrafo y corresponsal de noticias, próximamente están pensando crear proyectos audiovisuales de diferente carácter, entre ellos formativos. En breve pondrán en funcionamiento una serie de conferencias, tanto presenciales como online, donde tratarán temas como la evangelización en la era digital, con invitados que formen a los jóvenes sobre diferentes temas de interés que generan inquietud en las personas de su edad como la sexualidad, la afectividad, el suicidio, el aborto o la eutanasia, entre otros.

Pedro y Paco aseguran que la clave de este ambicioso proyecto está en el «testimonio». «Los contenidos no evangelizan de modo auténtico sin nuestro testimonio explícito del amor de Dios en la Red. Asimismo, la clave de este proyecto es ponerle cara a la Iglesia, normalizando de manera cercana y sencilla el mensaje de Jesús. Buscamos dar frutos al servicio del Reino de Dios, no tener éxito. Perseguir solo el tener más seguidores, amigos, visitas… es una forma de idolatría. Debemos estar alertas para no dejarnos atrapar por el pecado».

Por último, estos jóvenes, que de manera altruista colaboran para hacer posible este proyecto, afirman que Christus Vincit está abierto a la colaboración de todos aquellos que quieran participar y para ello proponen «rezar por el proyecto, por los frutos que está dando, por toda la gente a la que podemos llegar, por todos los voluntarios, etc. Esta sin duda es la mejor manera de colaborar. Comparte nuestras publicaciones. Si te gusta algo sé generoso y dalo a conocer a los demás. Envíanos sugerencias, dudas, así como artículos, entrevistas, material… Todo lo que veas que podemos mejorar háznoslo saber. Ponte en contacto con nosotros en info.christusvincit@gmail.com. Y si te gusta nuestro trabajo y nuestro proyecto, también puedes hacer un donativo».

(Diócesis de Cádiz y Ceuta)





