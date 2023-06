Tertulia de Supergesto: “Los sacramentos nos recuerdan que nuestro valor está en quien somos”

¿Los jóvenes ponen en valor los sacramentos? En esta nueva tertulia de Supergesto, tres jóvenes hablan sobre la importancia de la eucaristía y la confesión. En la tertulia, moderada por José María Calderón, director nacional de las Obras Misionales Pontificias (OMP), se habla de cómo estos jóvenes viven la necesidad de recibir a Dios a diario y como la confesión les ayuda a seguir en el camino de la fe.

La nueva tertulia de Supergesto nos trae a tres influencers: Patricia Trigo (@pati.te), Carla Restoy (@carlarestoy) y Pablo García (@pablogarna), que van a hablar de la importancia de los sacramentos. José María Calderón, director de OMP España, hace de moderador en esta charla que comienza con la pregunta de: ¿es tan importante la Eucaristía? Pablo le responde diciendo que es lo fundamental de nuestra fe: “La Eucaristía es lo importante, luego vendrá lo demás”. Pati dice que, para ella, la eucaristía es el centro de todo: “Intento recibir a Cristo todos los días, para que sea el motor de mi vida”.

Cuando sale el tema de los jóvenes que piensan que la misa es aburrida, Carla dice: “Vale, la misa es un rollo, llevamos 2.000 años de rollo y la gente sigue yendo todos los días, igual es porque hay algo ahí”. Sobre esto Pati explica que ella era de esas personas que no iban a misa a diario, pero que poco a poco fue entendiendo lo que sucede allí. Comenta que un libro que le ayudó mucho a cambiar su percepción de la eucaristía fue ‘La cena del cordero’ de Scott Hahn. Pablo recomienda al joven que piense de esta forma que “aunque sea un rollo, que vaya”. Dice que humanamente no apetece ir a misa porque no es algo que comprendamos fácilmente, y que para que nazcan en ti las ganas de ir es necesario entenderla.

Hablando sobre la confesión, todos coinciden en que ayuda a volver a nuestro lugar. Carla explica que este sacramento “nos pone en el sitio de ser criatura de Dios que recibe su perdón”. Tanto Pablo como Pati hablan de una vuelta a empezar. Pablo añade que “es volver a empezar pero sin partir desde cero”. Dice también que él pasa vergüenza cuando va a confesarse, pero que el perdón de Dios que recibe compensa todo.

Carla añade que “el perdón es el mayor regalo para el hombre. El perdón es una apertura que nos limpia y nos deja tranquilos y dispuestos para recibir a Dios”. También señala que “los sacramentos nos recuerdan que nuestro valor está en quien somos”. Pati habla de cómo en ciertos momentos ha retrasado la confesión, y explica que cuando sale de una confesión se arrepiente de haber dejado pasar tanto tiempo para recibir ese abrazo del Señor.

Supergesto, una apuesta por los jóvenes

Supergesto es la nueva plataforma 100% virtual para jóvenes de Obras Misionales Pontificas. Cada quince días publica una tertulia para jóvenes, en las que un grupo de influencers católicos y jóvenes que han realizado experiencia misioneras dialogan sobre temas actuales de la misión. Estas tertulias están moderadas por José María Calderón, director nacional de OMP. A estas tertulias quincenales se añaden firmas invitadas, pautas de meditación, o consultorios en directo en Twitch.