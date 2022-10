“No terminan de ponerse se acuerdo en nada importante": la crítica del cardenal Blázquez a la clase política

El arzobispo emérito de Valladolid, el cardenal Ricardo Blázquez, ha manifestado su preocupación en el programa 'EMÉRITOS' de TRECE por que la Constitución Española sea puesta en entredicha por determinados sectores de la sociedad.

Blázquez, durante la conversación con el periodista Isidro Catela, ha defendido la Carta Magna que emanó del acuerdo entre las diferentes ideologías que imperaban en España tras la dictadura, por lo que se muestra inquieto ante la posibilidad de que deje de “constituir el fundamento de nuestra convivencia”.

“Juan Carlos I dijo que quería ser rey de todos los españoles. Adolfo Suárez habló con todos, pudo ir incorporando a todos a un proceso de reconciliación, los que estaban dentro y venían de fuera. Hubo unas cortes constituyentes. Me inquieta cuando se pone en interrogación la Constitución”, ha expresado.

Sobre la política actual, el arzobispo emérito de Valladolid ha afeado a los dirigentes fomentar la polarización: “No terminan de ponerse se acuerdo en nada importante, y eso no es bueno”.

Asimismo, el cardenal advierte que España ha salido empobrecida de la pandemia, lo que está castigando especialmente a las familias más débiles: “Hay colas del hambre, estamos en una situación de dificultad. Me preocupa también que los jóvenes no miren al futuro con esperanza”, ha lamentado en 'EMÉRITOS'.

Dentro de este periodo convulso, el religioso abulense vislumbra una gran esperanza “en Dios y en la Vida Eterna”, aunque percibe que ambos elementos están “diluidos en el ambiente”. “Uno se pregunta qué le falta a una persona joven que ha perdido el sentido de la vida, y no es raro que se suicide. Qué ocurre que cuando una persona que comienza su trayectoria vital le dé asco la vida y le sea insoportable. Yo creo que un horizonte de esperanza tiene que iluminar nuestro camino. Es lo que veo como gran esperanza”, ha sostenido.

La etapa de Ricardo Blázquez como presidente de la CEE

Ricardo Blázquez se ha retrotraído a su primera etapa como presidente del episcopado, coincidiendo en el tiempo con el primer gobierno de Zapatero. Por aquel entonces, era obispo de Bilbao.

Fueron tiempos donde la Iglesia mantenía discrepancias con algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo socialista, como la reforma de la ley del aborto o la legalización del matrimonio sexual. No obstante, se llegaron a acuerdos importantes, como la nueva asignación tributaria para la Iglesia con la casilla de la 'X'.

“En la primera reunión, Zapatero me dijo que no tenía problemas para que el coeficiente tributario se pudiese subir. De esa conversión pasamos del 0,52 a 0,70. Después, en la negociación concreta según lo llevamos en la CEE. Fue la vicepresidenta del Gobierno Fernández de la vega y el cardenal Cañizares, vicepresidente de la CEE, quienes concretaron y se llegó a buen puerto”.

Pero, como decimos, hubo otras piedras en el camino, como el aborto, donde nunca se llegaron a acuerdos: “No simplemente la despenalización del aborto, sino la aceptación de que el aborto sea un derecho, no podemos aceptarlo y no se puede aceptar. Y no se trata solo de una cuestión religiosa. Cuando la Ciencia está de acuerdo en que desde el momento de la concepción ha surgido alguien distinto del padre y de la madre, ha comenzado un itinerario y romperlo significa romper una vida humana en camino. Con eso no vamos a aceptar el diálogo o llegar a un acuerdo”, ha explicado Blázquez.

Los abusos en la Iglesia: “Es un fallo gravísimo de todos nosotros”

Preguntado por los abusos sexuales cometidos en el seno de la Iglesia, el arzobispo emérito de Valladolid ha rechazado “el abuso de conciencia, de poder, de orden sexual”, y lo ha calificado de “afrenta tremenda por la que tenemos que pedir perdón, acercarnos a las víctimas para ver cómo repararlas. Garantizar que en el futuro no vuelva a ocurrir y no caer en las trampas del silencio”.

Dicho esto, considera que a esta lacra social “hemos llegado tarde todos”, y ha recordado que uno de los primeros en la Iglesia en aludir a esta cuestión fue Joseph Ratzinger, quien en 2005 presidió el Via Crucis del Viernes Santo en el Coliseo de Roma ante la grave enfermedad que padecía Juan Pablo II, que fallecería días más tarde.

“Aquel día Ratzinger dijo 'limpiar de la porquería en la Iglesia. Fue la llamada primera al conjunto de la Iglesia para que esta cuestión se afrontara y se limpiara. Pero es un fallo gravísimo de todos nosotros”, ha recalcado Blázquez en TRECE.