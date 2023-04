La teóloga Cristina Inogés, sobre el voto de las mujeres en el Sínodo: "Gran avance impensable hace unos días"

La teóloga española Cristina Inogés Sanz, que forma parte de la Comisión Metodológica de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Sinodalidad, ha calificado de "gran avance impensable hace unos días" la decisión del Papa de permitir el voto de mujeres y laicos.

Inogés ha señalado, en declaraciones a Europa Press, que esta medida se enmarca en los "primeros pasos de lo que debe ser la Iglesia de la escucha y del discernimiento".

"Entra dentro de lo que es la práctica sinodal. En este Sínodo, Francisco ha ido poco a poco aplicando cambios. Verdaderamente, es un gran avance impensable hace unos días. Tenemos que caminar hacia el Sínodo del pueblo de Dios, y este es el primer paso. Creo que estamos ante los primeros pasos de lo que debe ser la Iglesia de la escucha y del discernimiento. Es un paso muy importante y muestra la libertad con la que actúa Francisco", ha apuntado.

En una decisión sin precedentes, el Papa ha renovado la estructura del Sínodo para que tanto laicos como mujeres religiosas tengan derecho a voto en el texto final que salga de los debates sinodales. Se trata de un paso que ya se había conseguido para los religiosos, pero que hasta ahora tenían vetado las mujeres superioras de órdenes religiosas, aunque gozaban del mismo estatus canónico.

En otra decisión histórica, en febrero del 2021, el Papa nombró Secretaria General del Sínodo con derecho a voto a la religiosa javeriana Natalie Becquart, como la primera mujer con derecho a voto en este organismo de consulta eclesial.

"No puede ser que unos pocos decidan por todos; no puede ser que se tomen decisiones sin tener en cuenta las peculiaridades y diferencias culturales; no puede ser que algunos varones decidan siempre por las mujeres. San Cipriano decía que lo que a todos nos afecta, por todos debe ser decidido y aprobado. Y esto lo decía en el siglo II... En el gobierno de la Iglesia tiene que estar representado todo el pueblo de Dios", ha añadido Inogés.

En todo caso, avisa de que el Sínodo "no camina por una balsa de aceite" ya que "los obstáculos son muchos". Para la teóloga española, estos obstáculos "han venido porque algunos obispos y parte del clero - sobre todo joven - sentían un cierto recelo ante los cambios que puedan llegar". "También es verdad que estamos en el momento de pasar del poder a la autoridad, y eso impone bastante", ha matizado.

A su juicio, esta decisión tendrá una buena acogida en España porque, "en definitiva, es buena para la Iglesia". "Probablemente, algunas personas se sorprenderán, pero creo que será bien recibida la noticia porque, ¿quien puede negarse a la libertad del Espíritu?", ha concluido.