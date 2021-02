El significado oculto en la baraja de cartas española que ha permanecido durante siglos

Heraclio Fournier creó la baraja de cartas más famosa de España. Este impresor, burgalés de orígenes franceses, se afincó en Vitoria en 1868 y fundó, dos años después, un taller de impresión en la capital vasca. En 1877, Fournier encargó un nuevo diseño de naipes a Emilio Soubrier, profesor de dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Vitoria, y al pintor alavés Ignacio Díaz Olano. Este momento marca un antes y un después en la historia de la compañía.

Este es el signficado oculto de la baraja española

Los Estamentos Feudales era un sistema que determinaba la organización de la sociedad medieval. Por medio de estos, se decretaba a cuál estatus social pertenecía cada individuo. Por un lado, estaba el Rey, luego la nobleza, le seguía el clero, y por útlimo el tercer estado o el estado llano, como los campesinos, artesanos, soldados, pequeños comerciantes, etc.

"La baraja española se divide en los cuatro estamentos feudales de la Edad Media. Por orden: oros es la monarquía, copas (un cáliz) es la Iglesia, espadas la nobleza (los ejércitos) y por último bastos que representa al pueblo llano", ha explicado en Twitter este perfil creado para difundir curiosidades históricas desde el punto de vista más objetivo posible.

La baraja española se divide en los cuatro estamentos feudales de la Edad Media.

Los juegos más populares

Para jugar a las cartas existen muchísimos juegos con diferentes variantes y nombres distinto. Esta actividad es una perfecta distracción durante horas de ocio, pero sobre todo son la excusa perfecta para reuniones de amigos y familiares, ya sea en casa o en la playa y el campo, en la sobremesa como después de cenar. Cada época de la vida tiene varios juegos asociados, pero también la propia historia ha tenido sus juegos predilectos en momentos puntuales.

La Brisca

La Brisca es un juego de bazas con un palo de triunfo en el que no se distribuyen todas las cartas al principio de la partida, sino que éstas se van tomando del mazo según se van jugando las bazas. El objetivo es reunir en las bazas ganadas por un jugador o una pareja de jugadores más puntos que los adversarios.

Puede jugarse entre dos o más jugadores con una baraja española de 40 cartas. El orden, de mayor a menor, es el siguiente: as, tres, rey, caballo, sota, siete, seis, cinco, cuatro y dos. En este juego las cartas tienen un valor: no cuenta el palo, sino el número. El as son once puntos, el tres diez puntos, el rey cuatro puntos, el caballo tres puntos y la sota dos puntos.

Los Seises

Los Seises es un juego muy sencillo cuyo resultado depende fundamentalmente de la suerte que se tenga en el reparto. El objetivo de este juego es ser el primero en desprenderse de todas las cartas de la mano. Se puede jugar con una baraja española de 40 o de 48 cartas.

Todas las cartas se distribuyen entre los jugadores. Para que el juego sea entretenido, es recomendable no jugar menos de cuatro ni más de ocho personas, aunque una persona sola también puede divertirse con los Seises. Para este juego, las cartas no tienen ningún orden ni valor. Lo único que se tendrá en cuenta, será el orden correlativo, ascendente y descendente de las mismas, a la hora de hacer la escalera correspondiente a cada palo.

¿Cuántas cartas hay en una baraja española?

La baraja española cuenta con cuarenta y ocho cartas, pero la versión más usada es la de cuarenta naipes, es decir sin ochos ni nueves. Aunque, también hay versiones menos regladas de cincuenta y cinco para poder jugar a otros juegos.

En primer lugar, toda baraja española tiene cuatro grandes grupos, llamados ‘palos’: los oros, las copas, los bastos y las espadas. En segundo lugar, las siete primeras cartas, es decir, del as al siete suelen ser las esenciales para poder jugar las partidas. En tercer lugar, los números que más dudas generan son el ocho y el nuevo, ya que en los juegos más populares no se suelen usar.

En cuarto lugar, hay tres figuras que se corresponden con los números 10, 11 y 12. Estamos hablando de la sota, el caballo y el rey. En último lugar, también forman parte del mazo los comodines. Casi siempre suelen venir dos, pero pasa lo mismo que con el ocho y el nuevo, no se utilizan apenas.