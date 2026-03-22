Raúl Mir desvela los secretos que rodean a San José: "Podría haber utilizado la ley para denunciar a la Virgen María, pero pone por encima el amor"

El escritor Raúl Mir ha publicado ‘El evangelio secreto de José de Nazaret’, una novela que busca romper el silencio de una de las figuras más fascinantes y desconocidas de la historia de la Iglesia. San José, conocido como el "santo del silencio" por no tener ni una sola palabra registrada en los evangelios, recibe ahora una voz a través de la reflexión y la devoción del autor.

Esta obra nace de la devoción personal que Mir profesa a San José desde su infancia. "En la oración me he imaginado muchísimas veces cuál sería el rol que había tenido San José como custodio del misterio", ha explicado el autor. Esta meditación sobre su figura como padre, esposo y trabajador le invitó a una reflexión que culminó en el libro.

El "sí" radical de un hombre humilde a la voluntad de dios

Mir define el "sí" de San José como "tan radical como el de la Virgen", ya que acepta la voluntad de Dios sin comprenderla del todo. El autor destaca un hecho fundamental: "San José podía haber utilizado la norma, la ley para denunciar a María, y pone por encima el amor". Esta decisión, en una sociedad patriarcal, demuestra una enorme humildad y caridad.

Según el autor, San José nos enseña una lección crucial: "La libertad de obedecer a Dios cuando contradice tus propios planes". Es un hombre que asume su papel como "protagonista de la historia, pero haciendo grande su rol en un segundo plano", aceptando situaciones inverosímiles sin cuestionarlas.

La vida oculta de san josé en Nazaret: "enseña a Dios a trabajar como los hombres"

La novela se adentra en la vida cotidiana de la Sagrada Familia. Mir imagina el taller de carpintería de Nazaret con "la puerta abierta, para acoger a los vecinos", convirtiéndolo en un lugar de consuelo, risas y trabajo. Es allí donde "San José enseña a Dios a trabajar como los hombres", en escenas que recrean las conversaciones entre padre e hijo mientras trabajaban la madera.

El escritor sostiene que no habría sido posible "una vida pública de Jesús sin, previamente, haber tenido una vida de oración en la que San José tuvo un rol importantísimo de acompañamiento". En la novela, Mir se imagina cómo el propio José le va transmitiendo a Jesús muchas de las enseñanzas que más tarde formarían parte de su mensaje, como las bienaventuranzas.

Un libro que mantiene la Fidelidad a los evangelios

Aunque el título sugiere un texto apócrifo, Raúl Mir ha querido ser "muy fiel a los evangelios". Si bien ha consultado textos de místicas y evangelios apócrifos para documentarse, su intención no ha sido "hacer elucubraciones", sino centrarse en los episodios conocidos, como la huida a Egipto o el nacimiento, para explorar las dudas, anhelos y preocupaciones de su protagonista.

La obra culmina con una visión de los últimos momentos de San José, en una despedida que el autor imagina "muy espiritual y de una gran belleza", con el santo "abrazado por la Virgen y por Jesús, y dando gracias al padre por haber sido el custodio del misterio que es Jesucristo".