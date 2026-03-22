Alberto Herrera conversa con Javier Cercas sobre su libro del Papa Francisco en la Feria del Libro de Tomares: "Hay una fobia anticatólica"

¡La locura se ha apoderado de las cabezas dirigentes del Vaticano! El Dicasterio de Comunicación y la editorial de la Santa Sede le han propuesto a Javier Cercas, escritor español, "ateo y anticlerical" como se define (o definía), la realización de una obra sobre el viaje del Papa Francisco a Mongolia. Ni siquiera el propio autor se terminaba de creer que le estuvieran hablando en serio. "¿Pero ustedes se han vuelto locos? ¿no saben que soy peligroso?", respondía el también periodista extremeño-catalán.

Con la narración de ese momento tan surrealista, Cercas abre la narración de esa obra que, efectivamente, se terminó realizando. Aun hoy, todavía no sabe por qué se lo propusieron: "hay teorías de todo tipo, la que más me gusta es la de que les iluminó el Espíritu Santo", declara el escritor a Alberto Herrera. Es un libro raro, lo dice el propio presentador de COPE y lo ratifica el autor que habla sobre lo inclasificable de su obra: "una crónica, un ensayo, una biografía de un singularísimo Papa, una autobiografía de un corrientísimo español y europeo, hasta una encíclica me han llegado a decir, pero sobre todo es una novela", asegura.

Su madre es el motor de la obra, lo primero en lo que pensó Cercas cuando recibió la singular propuesta fue en la posibilidad de preguntarle a Francisco si su madre, ferviente católica, se va a encontrar con su padre en el cielo. "Trata de un loco sin dios, como la mayoría de nosotros, que pierde la fe y se va a buscar al loco de Dios, que es el Papa Francisco, para hacerle la pregunta más elemental, esencial y personal, la que haría un niño ¿mi madre va a ver a mi padre después de la muerte como ella dice?" "Es una novela policial, porque hay un enigma y alguien que debe resolverlo, pero en este caso es el enigma de los enigmas", declara Javier Cercas.

Javier Cercas, junto a Alberto Herrera en el encuentro con motivo de la Feria del libro de Tomares

"Creo que los católicos hacemos cosas mal", reflexionaba Alberto Herrera, "pero también hacemos muchas cosas bien, yo por mi trabajo en COPE he podido conocer muchas historias de misioneros y misioneras, que quizá pueden estar décadas en un rincón perdido del mundo, olvidadas por su civilización y creo que eso es muchas veces lo que los propios católicos no conocemos de la propia Iglesia y que fue la vida del Papa Francisco, la misericordia, la ayuda a los demás y la humildad". Cercas en el libro se interna en el trabajo de los misioneros católicos en Mongolia, un país paupérrimo en el que apenas hay mil católicos, una comunidad minúscula como para recibir a un Papa.

"Este libro no está hecho ni para atacar, ni para defender a la Iglesia, sino para entender", dice Cercas, "lo más difícil ha sido limpiarme la mirada de prejuicios, todos estamos saturados de prejuicios a favor o en contra de la Iglesia Católica", aseguraba el escritor, "mi esfuerzo, mi ejercicio es ver allí qué es lo que realmente hay, de qué está hablando la Iglesia, quiénes son los que la llevan, quién es este señor que estaba al frente que era Francisco y si haces ese ejercicio todo es sorprendente, desde esa propuesta inédita en el Vaticano, nunca habían propuesto a un escritor, ni ateo ni creyente hacer un libro del Papa".

"En España hay una fobia anticatólica, empezando por mi mismo" dice Cercas, "y tiene lógica porque ha habido mucho clericalismo, una idea de que el sacerdote estaba por encima del resto de fieles, en vez de estar con el rebaño, bien delante guiando, bien detrás ayudando a los que necesiten seguir el ritmo". Javier Cercas hace referencia a lo que el entiende como el gran mal de la Iglesia, que ha provocado una auténtica fobia en la sociedad contra sí misma. Sobre los misioneros admite que "no admirarlos habiendo visto lo que hacen es complicado, representan el verdadero cristianismo de Cristo, Cristo era un tipo peligroso, subversivo, revolucionario, que venía para los pobres y no para los ricos, que predicaba que todos eran iguales ante Dios, los misioneros son la reencarnación de eso".

"Este libro me llega cuando muere el Papa y lo voy leyendo en el avión de ida a Roma, viajando con COPE,", comienza Alberto para introducir el momento tan importante en el que salió el libro, unos días después de la muerte de Francisco. "En esos días los medios buscamos mucho a Javier y en uno de esos programas, se le acusaba de blanquear a la Iglesia y a la religión católica, Javier le preguntó si se había leído el libro y dijo que no", a lo que responde Cercas "Parece broma pero sucedió de verdad, hasta 3 veces me acusó de blanquearlo y nos e había leído el libro", una muestra, comparten ambos comunicadores, de los sesgos de confirmación del mundo actual.

Cercas, en el libro, hace referencia constantemente a una frase de un filósofo que aseguraba que la religión era el antónimo del sentido del humor, la tumba del mismo. Sin embargo, Cercas, desmintió esa frase con las salidas de Francisco: "recuerdo en una ocasión que un jovens e acercó a Francisco y le dijo 'Santidad, soy un semianrista de Valladolid', a lo que el Pontífice respondió '¿y qué culpa tengo yo, hijo mío?", también recordó una anécdota de Juan XXIII, una de las inspiraciones de Francisco, cuando le preguntó un periodista por cuánta gente trabajaba en el Vaticano: "más o menos la mitad", dijo el Santo Padre.