José Luis Restán, pregonero de la Semana Santa de Aranda de Duero: "¿Acaso este hombre golpeado, puede salvar nuestra vida y la del mundo?"

El presidente de Ábside Media ha sido el encargado de pregonar la Semana Santa de Aranda de Duero de este 2026, en un evento organizado por la coordinadora de cofradías y hermandades de Aranda. En el marco incomparable de la Iglesia de Santa María la Real, el emblemático templo de la ciudad burgalesa que alberga varios de los pasos que procesionan, José Luis Restán ha pronunciado su pregón, tras ser presentado.

"La verdadera pregunta, para nosotros que lo confesamos publicamente, pero también para los que miran expectantes y curiosos y también para los que nos rechazan, es siempre la misma ¿cuál es la verdad acerca de este Jesús que en tantas imágenes en esta Iglesia observamos herido, maltratado y que la liturgia nos presenta y que veremos reflejado en tantos pasos? (...) ¿Acaso este hombre, golpeado y crucificado, aparentemente sin ningún poder frente a los poderes del mundo, puede salvar nuestra vida, la de cada uno con sus dificultades, sus sombras y sus angustias; y la del mundo, atravesado por guerras, crisis e incertidumbres de todo tipo? Pues bien, de la respuesta a esa pregunta depende todo", comenzaba Restán que ha repasado cada uno de esos momentos principales de la vida de Jesús que se recorren en los pasos de cada cofradía arandina.

Habló, el presidente de Ábside Media, de la esencia de las cofradías, también en Aranda, de cómo no se procesiona para ser un gesto cultural o por sacar imaginería a la calle, sino para ser un verdadero testimonio. Las cofradías conservan el patrimonio religioso y lo enseñan para ser un testimonio que no puede dejar indiferente a nadie. también ha hecho hincapié en el viaje de la Cruz a la Pascua que se da en estos días de Semana Santa, donde deberemos mostrarnos como somos ante el Señor que resucita victorioso.

"Que a través de la vida de la Iglesia en nuestras parroquias, nuestras hermandades y nuestras cofradías, nos encontremos cada día con el hijo resucitado y que así nos veamos libres del miedo y de la desesperanza. Y que al reconocerlo, salgamos también de nuestros recintos, por confortables que sean para anunciarlo así a todo el mundo", terminaba José Luis Restán su pregón, entre aplausos. Al finalizar, la responsable de la Coordinadora de Cofradías y Hermandades, Mari Peña, le ha entregado un obsequio en agradecimiento, de parte de todas esas cofradías y hermandades que ya miran hacia esa Semana Santa que comenzará el siguiente domingo 29 de marzo.