La defensa de la dignidad de la persona humana está presente en el Santoral de este día. Hoy celebramos a Santo Toribio de Mogrovejo. Este vallisoletano de nacimiento, concretamente en 1538, sería un gran evangelizador en las tierras del Continente Hispano.

Ordenado sacerdote, fue estudioso del Derecho –y muy particularmente el Canónico-, y pasó por universidades de prestigio como las españolas de Salamanca, Santiago de Compostela y Coimbra en Portugal. Después estuvo dos años por el Tribunal de la Inquisición.

Designado como Obispo en la Sede de Lima, recibirá la Consagración Episcopal en la Catedral Hispalense. También será quien bautice a Santa Rosa de Lima en tierras peruanas. Su incorporación a Perú tiene lugar en un momento con graves dificultades.

Esto no le aparta de su Ministerio, desgastándose por los indios y nativos de aquellas tierras. Convocó diversos concilios y, con no pocos aprietos trató de aplicar el Concilio de Trento. No todos vieron con buenos ojos que en su ministerio aprendiese el quechua y sacase un Catecismo.

Su enfrentamiento con el Poder Civil fue muy duro cuando defendió la dignidad de sus habitantes. Puso mucha atención para acoger con gran esmero y delicadeza a los conversos. Santo Toribio de Mogrovejo muere en el año 1606, cuando realizaba una de sus visitas pastorales, atendido por uno de sus misioneros.