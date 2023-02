Rafael Vázquez: “Entre las cosas que tenemos comunes musulmanes y cristianos es que la vida es un don sagrado”

“En estas jornadas hemos querido tratar el diálogo interreligioso de una forma especial. Lo hemos enfocado en cómo los jóvenes ven la religión, cómo tienen un mismo diálogo sobre el amor, la perspectiva de la familia, las redes sociales y temas que preocupan a los jóvenes. Se ha hecho sobre esos temas de una manera interconfesional y se han hecho reflexiones muy interesantes de todos los participantes”, con estas palabras se ha expresado a ECCLESIA, Rafael Vázquez, director de la Subcomision Episcopal relaciones interconfesionales y diálogo interreligioso.

Durante estos días se han celebrado en Córdoba las II Jornadas Interreligiosas que organiza la diócesis de Córdoba junto la Federación de Comunidades Judías de España, la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España (Ferede) y la Junta Islámica de España, y que comenzaron el año pasado bajo el lema, ‘El espíritu de Córdoba’.

Vázquez expone que también ha sido muy importante la “convivencia”, ya que “estamos inmersos en el contexto de las celebraciones de la Jornada de la fraternidad que fue el 4 de febrero, pero que se extiende durante todo el mes. No solo la convivencia, sino el respeto, la capacidad de mostrarse cada uno con su propia identidad, enriquecerse con la experiencia del otro o ser capaz de mirar al otro como un hermano son todos los mensajes que se lanzan desde aquí desde Córdoba”.

Defensa de la vida

En referencia a la declaración interreligiosa en defensa de la vida humana, que firmarán este miércoles líderes católicos, musulmanes, evangélicos, ortodoxos y anglicanos de España, ha precisado que “entre las cosas que tenemos comunes musulmanes y cristianos de todo tipo es que la vida es un don sagrado. Tenemos una misma concepción desde su comienzo natural hasta su fin natural, donde el hombre no debe intervenir porque no es dueño de ninguna vida”.

Deseo de diálogo

Vázquez ha añadido que “con el sumo respeto a las decisiones que toman los gobernantes también hemos querido ofrecer nuestra opinión dentro de lo que debería ser un debate público, donde no solo participan científicos y personas de derecho, sino donde también las religiones tienen una palabra que ofrecer para hacer reflexionar y para dirigirse, no solo al público creyente, sino que desde nuestra experiencia y desde nuestra perspectiva otros que no escuchen este mensaje también lo puedan oír. No es un mensaje o una declaración que va en un tono polémico, sino que siempre va en tono propositivo, con el deseo de entrar en diálogo más que de entrar en polémica”.