¿Qué le pasa a mi dinero si marco la 'X' de la Iglesia?: "Ni privilegios ni discriminaciones"

Ha comenzado la campaña de la Declaración de la Renta, y la Iglesia puede realizar su labor asistencial, caritativa o educativa gracias en parte a la casilla de la 'X' del contribuyente.

'Un viaje por tantos' es el lema elegido este año para la campaña de la renta, por el que quince personas que no marcanban la 'X' se subieron el pasado mes de febrero a un autobús para conocer de primera mano cómo asiste y acompaña la Iglesia.

El director de la Oficina de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española, José María Albalad, ha explicado en 'ECCLESIA al día' que se trata de una campaña en la que se ha tratado de “romper barreras y salir al encuentro”, en este caso los quince declarantes que han conocido durante cinco días la realidad de las parroquias y proyectos sociales y asistenciales concretos de algunas diócesis de la zona centro de nuestro país. “Ofreciamos un viaje al corazón de la Iglesia con una visión integral. Recibimos 202 solicitudes de la que hicimos el casting para seleccionar a quince”, ha agregado.

Desconfianza y falsos mitos, motivos por los que algunos no marcan la 'X' de la Iglesia

El desconocimiento, la desconfianza o los falsos mitos son los dos principales motivos que esgrimían los viajeros para no marcar la 'X' en la casilla de la Iglesia, aunque se llevaron la sorpresa cuando pudieron observar con sus propios ojos la inmensa labor que realiza la institución generalmente con los que menos tienen.

“Muchos no sabían donde iba a parar el dinero, otros por mitos como que el dinero de la 'X' penaliza al contribuyente. Luego cuando uno desconfía de la institución, si solo la conozco cuando salta una polémica no te comprometes. Ha sido interesante el ejercicio de escucha y nos ayuda para aprender y afinar los mensajes para que la comunicación sea efectiva”, ha precisado Albalad.

Durante el 'viaje por tantos', el responsable de la Oficina de Sostenimiento de la Iglesia tuvo la oportunidad de intercambiar opiniones con los quince pasajeros, y en la que comprobó la sorpresa que generó en ellos la tarea tan importante que desempeña la Iglesia a través de sus proyectos asistenciales, caritativos o de acompañamiento: “A través de esta experiencia millones de contribuyentes que no marcan la 'X' puedan recorrer ese viaje a través de estas personas”, ha aclarado.

"La actividad de la Iglesia nace de ver en el desvalido al mismo Cristo"

Una labor que nace de la misión evangelizadora de la Iglesia, y que hace que surjan miles de voluntarios para atender a quien lo necesita en comedores socialesu hogares de transeúntes: “Toda la actividad caritativa asistencial nace de ver en el desvalido al mismo Cristo. Esa piedra angular está en el anuncio y en la vivencia de la fe”, ha puntualizado.

De este 'viaje por tantos', once de quince pasajeros aseguran que marcarán la 'X' de la Iglesia, y otros dos se lo pensarán: “Algunos plantearon que la motivación que mueve a la Iglesia a hacer esto es fruto de la creencia y su fe, y muchos que no comparten esa visión te compra el efecto que tiene en la sociedad esa labor, y quien ayudar a construir una sociedad mejor. El 70% de los contribuyentes no nos marca pero muchos valoran la labor de la Iglesia”, ha asegurado Albalad.

El 22% de los ingresos de la Iglesia proceden de la Declaración de la Renta

Actualmente, el 22% de los ingresos que percibe la Iglesia proceden de los casi nueve millones de declarantes que marcan la 'X' en su Declaración de la Renta, mientras que el 78% restante provienen de los donativos de los fieles, como ha aclarado el director de la Oficina de Sostenimiento del episcopado.

“Está cuantificado en la Memoria de Actividades de la Iglesia. Cada vez son más que lo hacen de manera recurrente a través del portal donoamiiglesia, pero hay un abanico amplio en fuentes de financiación. La Iglesia no quiere privilegios pero tampoco discriminaciones. No tiene partida fija en los Presupuestos Generales del Estado”, ha subrayado.

Por último, José María Albalad ha invitado a todos los católicos que marcan la 'X' a acercar los proyectos de la Iglesia al resto de la sociedad, primero “con el testimonio personal, por la Iglesia somos las piedras vivas, los embajadores de la marca”, y también mostrando “El viaje por tantos que recoge los mensajes claves y con la Memoria Anual de Actividades”, ha comentado.