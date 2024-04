El efecto en tu declaración de la renta de que el Gobierno no deflacte el IRPF: "En la cesta de la compra"

Cada año, con la primavera, llega también la campaña de la renta. Desde esta semana, en concreto desde el pasado miércoles 3 de abril y hasta el 1 de julio, ya puedes presentar tu declaración por internet. Será a partir del 7 de mayo cuando podrás hacerlo por teléfono, y durante el último mes, desde el 3 de junio hasta el 1 de julio, se podrá presentar de manera presencial.

Si echamos cuentas, los españoles somos los segundos europeos que más presión fiscal soportamos, tan solo por detrás de Alemania, donde es un 10% más elevada, pero también donde su renta es un 45% más alta que la nuestra. Y de hecho, en los últimos cinco años, en nuestro país es donde más ha subido esa presión fiscal.

Y es que, desde que gobierna Pedro Sánchez, se ha incrementado en casi 3 puntos del PIB, y eso supone casi 3.900 euros por familia al año, según un informe realizado por el Instituto Juan de Mariana. Esto se traduce en que desde 2018, el gobierno ha aplicado 69 subidas de impuestos, entre ellas ocho del IRPF, cuatro de sociedades, una de IVA, y sucesiones y donaciones.

El resultado es que dos de cada tres euros de incremento en la recaudación tributaria, han recaído sobre las familias. Y hay que recordar que llegan ya con una pérdida de poder adquisitivo del 4,5% por la inflación. En La Mañana del Fin de Semana, Letizia Pole, profesora de economía de la Universidad Europea, nos ha detallado los efectos.

"Una reducción del consumo de las familias y del consumo privado", señala Letizia Pole: "Nos encontramos con mucha incertidumbre en cuanto a subidas futuras por el alto volumen de la deuda y por la recuperación de las reglas fiscales que se espera en la Unión Europea y con lo que tenemos que reducir el déficit".

Letizia Pole apunta a que "se esperan aún mayores subidas impositivas y las inversiones y las extranjeras son muy reacias a invertir en países donde la presión fiscal ya de por sí alta se prevé que vaya a aumentar más". Y en este punto, nos hacemos la siguiente pregunta... ¿Tiene justificación esta subida de Impuestos tan elevada ante el incremento del gasto público?

Letizia Pole, directamente, pone en cuestión la propia subida del gasto público: "Obviamente, hay que vivir la suficiencia presupuestaria y se aumentan los gastos, pues tienen que aumentar los ingresos y eso sólo puede venir de la mano o de impuestos o de deuda pública, que la deuda pública son impuestos futuros".

La profesora de economía de la Universidad Europea además nos explica qué supone para el ciudadano la decisión del Gobierno de no deflactar el IRPF, es decir: no adaptar los tramos al aumento de la inflación, para que la subida de precios no se traduzca en un aumento de los impuestos a pagar en la renta.

"No deflactar el IRPF supone desconocer la naturaleza del impuesto y aplicar de forma injusta una subida impositiva a lo que se llama la progresividad en frío", recalca Letizia Pole, "esta subida impositiva se produce porque el impuesto progresivo tiene como fundamento el que la renta se trocea".

Es por lo que, según la profesora de economía de la Universidad Europea, "no deflactar la tarifa supone no aumentar el dinero necesario para desfacer cada necesidad de acuerdo con su utilidad y, por lo tanto, nos están metiendo la mano en la cesta de la compra".