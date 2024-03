La Iglesia presenta la campaña 'Xtantos' 2024 dirigido a los que no marcan la X: “Es un gran reto”

El secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española ha presentado la campaña Xtantos 2024, dirigido a los contribuyentes que por diversas circunstancias no marcan la casilla 105 en su declaración de la renta.

La campaña, que ha sido presentada por el director del secretariado, José María Albalad, ya tuvo su punto de partida en febrero con 'Un viaje Por tantos',que permitió a quince personas que no marcaban la 'X' conocer seis iniciativas de la Iglesia en Guadalajara, Alcalá de Henares, Segovia, Madrid, Getafe y Toledo, y que ha tenido un balance muy positivo, ya que once de los viajeros marcarán este año la X de la Iglesia.

“Once de los quince viajeros del autobús 'Por tantos' ha cambiado la idea y marcará este año la X de la Iglesia en su declaración de la renta. Un viaje cargado de desconfianza se ha convertido en un viaje de eterna gratitud. "Ha sido una experiencia tranformadora", ha señalado Albalad, quien ha subrayado que durante el viaje los pasajeros tuvieron la oportunidad de compartir sus dudas y discrepar en un clima cordial y de respeto “que no siempre se da en una sociedad polarizada”, y añade que “la experiencia ha sido edificante y enriquecedora” por lo que se convierten así en “altavoz de lo que puede suponer una X para millones de personas”.

En este sentido, José María Albalad ha indicado que el reto comunicativo de la Iglesia está que “en nuestro quehacer cotidiano se ajuste a la imagen de la Iglesia. Hay diferencia entre lo que realmente somos y cómo se nos percibe y esto ha quedado claro en este viaje. Había viajeros que nunca habían hablado con un sacerdote. El que está lejos de la realidad de la Iglesia no la conoce, y cuando se pueden sentar a almozar con el Padre Emilio pues ve que no es un bicho raro. Es un gran reto, que la mayor parte de la población no nos conozca a través de prejuicios, sino se nos vea de la manera más ajustada posible a la verdad”.

Una campaña omnicanal de 2'8 millones de euros de inversión: “Por cada euro la Iglesia recupera 125”

Los viajeros, ha sostenido el director de Sostenimiento de la Iglesia, se han acercado a la realidad de la Iglesia que ha servido para romper prejuicios. Es el caso de Aida, que protagoniza el cartel de esta campaña omnicanal 'Xtantos' que se prolongará durante los tres meses de la campaña de la renta, y que abarca desde los medios convencionales hasta las nuevas plataformas digitales. En total, una inversión de algo más de 2,8 millones de euros, lo que supone un 0,79% de la cantidad recaudada en la campaña del año anterior.

“Casi medio millón de personas harán por primera vez su declaración este año y es importante llegar a ellos y a quienes no habían marcado la X de la Iglesia hasta ahora. Por cada euro de inversión en comunicación la Iglesia recupera 125 euros”, ha subrayado José María Albalad.

De esta manera, la campaña estará presente a través de spots específicos en radio, en televisión y en formatos digitales, así como en redes sociales y soportes religiosos. Además, está prevista publicidad específica dirigida a los gestores y asesores fiscales con el fin de llegar a los que hacen la declaración de la renta a los contribuyentes.

Durante la Semana Santa se hará un paréntesis en la publicidad enfocada a los medios y se acentuará en exterior, principalmente en circuitos de Renfe y en los aeropuertos. También habrá momentos en los que los rostros de la campaña se podrán ver en mupis de las principales capitales de provincias españolas.

“Marcar la X de la Iglesia no tiene coste alguno”

José María Albalad ha recordado a su vez que marcar la X de la Iglesia no tiene coste alguno: “No me van a cobrar más ni me van a devolver menos,la diferencia es que si se deja en blanco es el Estado el que decide dónde destinar ese 0,7% de tus impuestos. Se puede marcar a la vez la X en otros fines sociales”, ha puntualizado durante la presentación de la campaña.

Asimismo, el episcopado hace especial hincapié en que marcar la casilla 105 supone ayudar a sostener “las actividades de la Iglesia en el anuncio del Evangelio, la vivencia de la fe y la inmensa labor asistencial que desarrolla en España”.

Los rostros de 'Un viaje Por tantos', protagonistas de la campaña

Aida, que protagoniza el cartel de la campaña, tiene 41 años y es psicóloga de profesión. Le ha impactado la visita a la España vaciada, donde se encontró con Gregoria, que vive sola con 80 años. Además, le ha conmovido profundamente la alegría y las risas que había en el Hogar Don Orione para personas con discapacidades severas. Después de lo que ha vivido, no marcar la X a favor de la Iglesia no le parecería un acto humano.

A Ricardo, un comercial de 33 años, le ha marcado especialmente Carlos Alberto, “una persona muy auténtica intentando solucionar una situación difícil” en la casa de acogida para gente sin hogar de Alcalá de Henares. Aquí ha encontrado la ayuda que no encontró en otros lugares. Le ha convencido el hecho de que la Iglesia “es una entidad generosa”.

Almudena tiene 44 años y es diseñadora gráfica. Con este viaje ha comprobado que la Iglesia llega a sitios donde la sociedad y el Estado no están llegando. Lo que más le ha marcado es el trabajo de Cáritas con las personas sin hogar y en la reinserción de presos. Se ha llevado una grata sorpresa porque “la Iglesia hace muchas cosas mejor de lo que yo pensaba”. Se plantea poner la X porque “están haciendo una labor maravillosa y tienen que poder seguir haciéndola”.

Isco es un estudiante de 26 años que llegó a España procedente de Guinea Ecuatorial. Le ha “descolocado” la labor de Emilio, un cura rural de 27 años, asistiendo a los mayores, como Gregoria, que viven en la soledad de la España vaciada. En este viaje ha descubierto que una X permite que la Iglesia llegue a “toda esa gente que tú no puedes llegar”.

Jade, con 19 años, estudia a la vez que trabaja de camarera. A la benjamina del grupo le ha sorprendido especialmente la implicación de la Iglesia en temas de salud mental. “Ver a gente que está dedicando tanto tiempo, cariño y esfuerzo a colectivos vulnerables e incluso rechazados es algo precioso”. En su testimonio destaca que “hay otras instituciones que ayudan, pero creo que la fe es algo importante”.

Antony, de 42 años, es estudiante y trabajador del sector hostelero. Ha descubierto que “la Iglesia está creando un tejido social diferente”. Le ha marcado ver “felices y disfrutando” a las personas con discapacidad del centro Don Orione por el amor que les brinda la Iglesia. También le ha sorprendido que “la Iglesia trabaje en romper estigmas, cuando tenemos tantos estereotipos sobre ella”.

Cuestionado si se repetirá una iniciativa similar el próximo año, Albalad no lo descarta, incluso ampliarlo a otras diócesis no colindantes con Madrid: “Han surgido proyectos por todos lados. La posibilidad de repetirlo está abierta y veremos si se plantea el año que viene acogiendo a nuevos viajeros y proyectos”, ha explicado.