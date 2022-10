¿Qué fue lo que dijo Tamara Falcó en su pregón del DOMUND? Estas son las cinco claves de su discurso

Tamara Falcó, marquesa de Griñón, puso voz a los misioneros en el tradicional pregón del Domund 2022. Y precisamente con ellos ha comenzado su discurso. “En palabras del Papa Francisco, quisiera agradecer especialmente a los tantos y tantos misioneros que han gastado su vida por ir más allá”. Pero, ¿qué más dijo la celebrity en su pregón?

Lo primero alabó esa entrega de los misioneros que “se van a sitios recónditos para ayudar, para llevar la Palabra”. Tamara, además hizo referencia a la patrona de los misioneros santa Teresita de Lisieux, “una monja de clausura que nunca salió de su convento, pero tenía gran celo por la evangelización”.





Obras y palabras

Testimonio “con obras y palabras”, explicó y quiso compartir su propio testimonio, de cuando conoció la fe. Según relató, una vez que conoció a la Virgen y la fe hace trece años su vida cambió. “Fue a través de ese amor de Jesús que descubrí que podía ser feliz, que me había faltado algo toda la vida. Y que de repente ese algo estaba llenado por Jesús”. Y comenzó a dar testimonio.

Encontrar nuestra Calculta “en todas partes”





“El Señor me había puesto en un sitio que yo no entendía absolutamente nada”, explicó, en referencia a que no viene de una familia “tradicional”. Y entonces, escuchó una cita de la misionera santa Teresa de Calcuta, que le dio la clave: “Se puede encontrar Calcuta en todas partes si tienes ojos para ver, y no solo para ver, sino para mirar. En todos los lugares del mundo hay personas no amadas, no deseadas, rechazadas; personas a las que nadie ayuda, personas marginadas y olvidadas, y esta es la mayor de las pobrezas”.





Experiencia misionera

Pese a que ella misma reconoció que su experiencia misionera fue muy corta cuando tuvo la suerte de hacer un viaje humanitario a Mozambique, le impresionó mucho el contraste entre las situaciones tan duras de pobreza y enfermedad que tenían, y la alegría que mostraban. “¿Cuál es la diferencia? ¿cómo puede ser que frente a todo esto estos niños estén bien; y yo vaya a sitios donde la gente, que se supone que tiene más —guapos, ricos, todo famosos…— y sin embargo se suicidan? Y pensé: es que Dios está con los que sufren”.

Seguir dando testimonio

Después de esto, Tamara reafirmó su convicción de que tenía que seguir danto testimonio allí donde Dios le había puesto: “a partir de entonces entendí mi misión, que era llevar a Cristo a todos los lugares, incluidos esos sitios que parecían más frívolos. Porque la gente tiene alma, también son hijos de Dios”. La marquesa de Griñón terminó su pregón animando a todos a “ser testigos, como dice el lema del Domund de este año “Seréis mis testigos”.