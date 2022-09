Primeras palabras del nuevo obispo de Tarazona: "Espero ser el pastor que merecéis y necesitáis"

Tras su ordenación episcopal como nuevo obispo de Tarazona, Vicente Rebollo, ha recibido un caluroso aplauso de los fieles que han acudido a la catedral de Tarazona este 17 de septiembre.

Visiblemente emocionado, el nuevo prelado ha querido dirigirse a sus nuevos diocesanos para explicarles que las palabras de su lema episcopal, “Dilexit me et Tradidit pro me” le han ayudado a vivir momentos importantes y significativos de su vida para crecer en la fe. "Son las palabras que me vinieron a la mente cuando su santidad me manifesto? su deseo de que fuera obispo de Tarazona".





"Co?mo no sentir su fuerza en mi? y en mi vida de creyente"

El obispo ha expresado que "sin el apoyo del amor de Cristo no se puede caminar, solo el amor da vida y permite vivir. Y a la vez, sentir que ese amor procede de la entrega de Cristo por mi?, es lo que me permite mirar hacia delante y decir si?. La entrega de Cristo, de su vida por todos, es algo personal; lo hace por mi?, por cada uno, se trata de una experiencia y un don que cada uno debe acoger".

Algo que le ha hecho descubrir "la pequen?ez e indignidad", pero que a la vez, surge la gran confianza: "me ha llamado a mi? y se ha entregado por mi?. Co?mo no seguirle, co?mo no sentir su fuerza y confiar en E?l; co?mo no sentir su fuerza en mi? y en mi vida de creyente si hay alguien, el todopoderoso, que me ha amado sin li?mites".

El obispo ha hecho repaso de los 34 an?os de ministerio "por caminos diversos, en circunstancias diversas, con mediaciones diferentes. Pero siempre con la certeza de que estaba anunciando el Evangelio, que teni?a que ser buena noticia para todas las personas que me acompan?aban, para mi pro?jimo. Puedo decir que son palabras exigentes por la responsabilidades que suponen, pero a la vez, plenifican y satisfacen, por Quie?n te envi?a y a Quie?n anuncias. Me siento ungido por la fuerza de lo alto, el espi?ritu me acompan?a; Jesu?s del Buen Pastor es el modelo a realizar cada di?a, en cada actividad, con cada persona".

De esa forma, concibe su nueva encomienda episcopal: "Espero ser el pastor que os merece?is y que necesita?is. Quisiera en estos momentos al comenzar mi ministerio pastoral en esta querida iglesia de Tarazona dar gracias, porque mi corazo?n se siente agradecido".

"La Buena Noticia a nuestra sociedad"

En una mención espcial durante su alocucción, el prelado ha dado las gracias tambie?n a los medios de comunicacio?n que usa la iglesia para transmitir la Buena Noticia de la Salvacio?n a nuestra sociedad: "Gracias a COPE. Para mi? habe?is sido una gran familia. Muchas gracias tambie?n a TRECE, por todo lo vivido y, en especial por la retransmisio?n de esta Eucaristi?a. Gracias a Abside Media, que siga?is siendo fuente evangelizacio?n en esta sociedad".

EL obispo ha concluido poniéndose en las manos de Mari?a, en su advocacio?n de Nuestra Sen?ora de Huerta "se? que ella me va a cuidar como a su hijo y que siempre me va acompan?ar en esta mi nueva tarea".