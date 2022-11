¿Por qué estas prisas para aprobar leyes "de profundo calado ideológico" como la del aborto o la Ley Trans?

Las iniciativas legislativas que se han puesto en marcha en los últimos meses “no ayudan a educar a los adolescentes y jóvenes en la belleza y en el sentido de la sexualidad” y “no potencian la responsabilidad de sus actos ni la valoración madura y sosegada sobre las consecuencias”. Así de contundente se ha mostrado el cardenal Juan José Omella, presidente de la CEE, en su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria.

En este contexto, ha recordado la nota de la Subcomisión de Familia y Vida «A favor de la dignidad e igualdad de toda vida humana», que ante el nuevo Proyecto de Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo, lamentaba que “se refuerza el derecho del fuerte sobre el débil, cerrando los ojos a todos los avances de la ciencia que documentan que, en el seno de una mujer embarazada, existe una nueva vida distinta de la suya, que es preciso cuidar, acoger y defender”.

.@OmellaCardenal en #AsambleaPlenaria



"Las nuevas iniciativas de evangelización, promovidas por los laicos en comunión con sus pastores, están ayudando tanto a laicos como a ministros ordenados a redescubrir lo que les es propio y a incrementar la acción coordinada y sinodal" — Of. Información CEE (@prensaCEE) November 21, 2022





"Exigimos que el Estado ofrezca una cobertura social activa de la vida"

El cardenal Omella se ha unido al reclamo de millones de creyentes y no creyentes que exigen a las Administraciones Públicas un trato positivo a favor del no nacido y de su madre. Un trato, ha detallado, que debe concretarse en informar ampliamente a la mujer que acude a un centro sanitario ante un embarazo no deseado sobre las consecuencias de su decisión; sobre las ayudas que recibiría si siguiera adelante con el embarazo; y sobre las instituciones públicas y privadas que acompañan a las mujeres en este momento importante de sus vidas.

En este difícil contexto social, se intentan sacar adelante por la vía rápida una serie de leyes de profundo calado ideológico que inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes que están en un proceso vital de madurez. 10/13 — Card. Juan José Omella (@OmellaCardenal) November 21, 2022

Y ha reclamado como “imprescindible una previsión presupuestaria de rentas mensuales para las mujeres con un embarazo no deseado con el fin de poder llevar a cabo la crianza de sus hijos. Todos contribuimos igualmente con nuestros impuestos y, por ello, exigimos que el Estado ofrezca una cobertura social activa de la vida”.

Sin fundamento médico

Ha lamentado que en medio de la crisis económica y social que estamos viviendo, “se intentan sacar adelante por la vía rápida una serie de leyes de profundo calado ideológico, sin ser debatidas con sosiego, sin escuchar el parecer de las diferentes instancias científicas y éticas de nuestra sociedad. Tanto la nueva ley del aborto como la denominada “Ley Trans” inciden y afectan a los niños, adolescentes y jóvenes, que están en un proceso vital de madurez”.

Además, ha señalado que “la llamada autodeterminación de género, auténtica piedra angular de esta norma, no tiene fundamento médico ni científico, y supone transformar en ley el mero deseo de personas, en muchos casos jóvenes en proceso de madurez, que pueden ver comprometido seriamente su futuro con actuaciones para las que ya no existe vuelta atrás”.

El cardenal Omella ha propuesto “acompañar, y mucho, al niño, adolescente y joven que sufre una crisis de identidad. La Iglesia quiere ser también un hogar para las personas que experimentan estos problemas, y sabemos que para ello es necesaria, una vez más, una conversión pastoral en la que nos encontramos inmersos”.