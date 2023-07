Personas voluntarias que portan esperanza al Hospital de Santa Marina de Bilbao: “4 años de ilusión”

Este martes se cumplieron 4 años desde que Cáritas y el Hospital de Santa Marina de Bilbao firmaron un convenio de colaboración. Se trata de acompañar a pacientes hospitalizados y sus familias a través del apoyo solidario de una red de voluntariado. Comenzaron el proyecto 5 personas llenas de ilusión por colaborar en la humanización del hospital, y desde entonces muchas alegrías, abrazos, sonrisas y también lágrimas y despedidas han acompañado el camino de personas enfermas y voluntarias.

Personas voluntarias que portan esperanza al hospital https://t.co/MkDClxnyPx — Bilboko Elizbarrutia (@DiocesisBilbao) July 5, 2023

En la actualidad 13 personas acompañadas desde Cáritas y el servicio de atención religiosa y espiritual (SARE) que la diócesis de Bilbao desarrolla en Santa Marina, llevan semanalmente al hospital un soplo de esperanza. Este proyecto que llena los corazones de personas enfermas, voluntarias y profesionales, cuenta con el apoyo de personal del hospital y especialmente de las trabajadoras sociales y el Servicio de atención de pacientes y usuarios/as (S.A.P.U.). Ellas mismas explican que “en equipo se consigue llegar cada vez a más personas y detectar cuánto antes la necesidad de acompañamiento y sentimientos de soledad”.

Testimonios

Una de esos voluntarios es Rafa Urgoiti, quien que “me jubilé, tenia tiempo y quería hacer algo, y me decidí por el proyecto de acompañamiento en la soledad en Santa Marina. Encontré un grupo de voluntariado que me acogió. El hacer una labor desinteresada de acompañamiento a personas enfermas sin familia cercana, sin amigos o simplemente sin gente que tenga un poco de tiempo que dedicarte en ese momento en el hospital, es una labor que reporta una gran satisfacción personal”. Por su parte, Markel Corrales, otro de los voluntarios del grupo y que tiene tan solo 19 años resume su experiencia en una palabra: “felicidad”.

Sobre el servicio SARE

El Servicio de Atención Religiosa y espiritual (SARE)- de los Hospitales está conformado por religiosas, presbíteros, laicos y laicas. Es un servicio 24/7, ya que hay presbíteros que están de guardia también durante las noches, por si alguien solicita el sacramento de la unción de los enfermos. Forman este grupo 7 – 8 curas jóvenes que han relevado a otros compañeros que han colaborado durante muchos años con esta pastoral. Cada uno de ellos tiene guardia una de las noches de la semana y acude, si se da el caso, a cualquiera de los hospitales que se lo solicite.