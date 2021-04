El día a día de las parroquias que ceden su espacio para vacunar contra la covid: "Muchos se sientan a rezar"

La vacunación frente al coronavirus ha hecho que se tengan que habilitar nuevos espacios, más allá de los sanitarios, para que la campaña pueda desarrollarse con mayor celeridad. En las últimas semanas hemos visto personas vacunándose en el estadio Wanda Metropolitano en Madrid o en el Wizink Center. En Zaragoza a los centros de salud se han sumado también algunas parroquias de la ciudad.

Así, la Parroquia de la Almudena se ha convertido en sede de vacunación por donde cada día pasan entre 50 y 80 personas. Allí se están derivando pacientes del centro de salud Parque Roma para poder garantizar la máxima distancia entre los usuarios.

'Aleluya' ha podido hablar con Juan Miguel, párroco en La Almudena en Zaragoza y nos ha contado, entre muchas cosas, como decidieron que la Iglesia iba a ser lugar de vacunación en la ciudad: "A nosotros nos pidieron ayudar y cuando vieron el salón donde se iban a desarrollar el reparto de vacunas estuvieron encantados. Allí estamos, la gente que viene está cómoda y se siente bien atendida. Los sanitarios lo están haciendo muy bien, lo que pasa es que va lento como en todas partes".

Juan Miguel asegura que "la gente se va contenta, tienen mucho espacio para descansar los 10 minutos después de la vacuna y los sanitarios lo tienen muy bien organizado". "Vamos a hacer todo lo que podamos para ayudar, en ese aspecto estamos totalmente a disposición de los sanitarios y de las personas que vienen a vacunarse" añade Juan Miguel.

El párroco nos confiesa que hay gente que, tras recibir la vacuna, pide "pasar a ver el templo". "Muchos se sientan en los bancos para rezar. La gente es así de espontánea" nos dice Juan Miguel. El cura asegura que "seguirá teniendo abiertas las puertas de la Iglesia para que se hagan aquí las vacunas, a nosotros nos importa la gente y vienen muy contentos".

Juan Miguel nos confiesa que "hay gente que viene antes de tiempo y ya se ponen en la cola. A lo mejor son 180 vacunas al día, la gente está contentísima de vacunarse, lo estaban esperando. Algunos han venido el día antes para ver por donde se entraba porque la parroquia tiene dos puertas y querían ver el sitio donde se vacunaban".

Vacunas en la Parroquia del Carmen

También la céntrica Parroquia del Carmen, en el Paseo María Agustín, se ha convertido en sede de vacunación por donde cada día pasan entre 50 y 80 personas. Allí se están derivando pacientes del centro de salud Puerta del Carmen para poder garantizar la máxima distancia entre los usuarios.

Antonio Ruiz es el párroco y hablando con 'Aleluya' nos ha asegurado que "las vacunas han ido muy bien, la mayoría eran gente adulta y ellos felices y encantados. El rato que tienen que estar sentados después de la vacuna rezan y, por lo que he oído e incluso leído comentarios en el periódico de aquí, la gente está encantada. Al ser gente mayor, la mayoría que asisten a las celebraciones de la misa, están felices de vacunarse en la Iglesia. Después de la vacuna tenían un rato de oración".

"Se acercaron las enfermeras y la coordinadora de enfermería del centro de salud Ramón y Cajal que está pegado a la iglesia y vieron a la posibilidad de vacunar en la iglesia porque tiene la disponibilidad de una rampa y un espacio amplio. El centro de salud es más pequeñito, entonces teníamos estas facilidades y nosotros encantados de utilizar el lugar de la iglesia como lugar de vacunación. Facilidades como una rampa, unas escaleras y un espacio amplio donde descansar una vez que la gente era vacunada", nos dice Antonio.

Al igual que Juan Miguel, también Antonio no se lo pensó dos veces, "de entrada estaba encantado y dije que sí. Todo lo que sea facilitar y posibilitar algo bueno como la vacunación de la gente encantado. De hecho cuando me llamaron que ya no necesitaban la iglesia ya les dije que cualquier cosa necesitaban aquí nos encontramos".