Hay cuatro palabras que definen el camino de "Misión América": La visibilidad, el respeto, el voluntariado y la colaboración. Así lo ha expresado el Papa Francisco que ha recibido a la junta directiva de la ONG, que celebra el 30 aniversario de su fundación, y la Comisión Episcopalpara las Misiones y Cooperación entre las Iglesias de la Conferencia Episcopal Española.

El Papa ha subrayado que "debemos dar visibilidad a la realidad del dolor, del pecado, de la muerte, no para condenar a nadie, nosotros este dedito lo tenemos muy ejercitado para condenar, y no es lo mejor. No para condenar a nadie, sino para sanar, profundamente a sanar la humanidad, asumiéndola en su propia persona".

“La verdadera justicia, no es imponer un único itinerario para todos, sino ser capaces de acompañar a cada uno, en su libertad, en su necesidad, para que todos puedan responder al proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros”

Sostener a los demás

Además, ha pedido, hay que tener en cuenta el "respeto por el otro, por sus tiempos, por sus espacios”. Algo que pasa por "no imponer un único y utilitario itinerario para todos, sino poder " sino ser capaces de acompañar a cada uno, en su libertad, y en su necesidad, para que todos puedan responder a la llamada de Dios ".

El voluntariado es otro rasgo distintivo de "Misión América",a ha destacado Francisco, "que no es otra cosa que "sostener con la oración, el trabajo, la solidaridad a los que, movidos por ese el mismo Espíritu, caminan por el mundo". El voluntariado, añade el Papa, es "una de las cosas más bellas que tienen las sociedades".

Por último, les ha pedido la colaboración por la "paz, generando nuevas realidades, creando puentes, destruyendo miedos, destruyendo rencores".

¿Cómo nació y qué es Misión América?

Misión América nació el 17 de noviembre de 1993 como una iniciativa de los sacerdotes misioneros españoles de la Obra para la Cooperación Sacerdotal Hispanoamericana (OCSHA) en Santo Domingo y República Dominicana. Desde entonces han desarrollado un trabajo enfocado ala ayuda y eldesarrollo integral de las personas más desfavorecidas, contando como referencia con los misioneros, que son los que mejor conocen la realidad de los países a los que van destinadas estas ayudas.

Misión América desarrolla cuatro campos de acción: dar a conocer la realidad de América Latina; promoverla promoción de los derechos humanos y el trabajo solidario con los más necesitados; gestionar proyectos sociales y pastorales promovidos por misioneros españoles; y colaborar con otras instituciones que persiguen fines análogos.

En estos 30 años sus objetivos han sido mejorar la educación, para lo que han equipado y construido escuelas para ayudar al crecimiento a nivel personal, social, cultural y humano de los niños y jóvenes. La promoción de la mujer, facilitando su formación para favorecer su participación e integración en la sociedad. Y la atención a los mayores, mejorando sus condiciones de vida, especialmente de los que se encuentran en exclusión social.

Un trabajo para el que cuentan con los voluntarios que colaboran con sus actividades tanto en la sede central de Madrid como en las distintas delegaciones repartidas por toda España. Por eso, este 30 aniversario también quiere ser una ocasión para darles las gracias y destacar su entrega, motivada, en gran parte, por la generosidad sin límites de los misioneros que están al otro lado.