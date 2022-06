Osoro despide a Díaz Merchán, "maestro sincero y abierto": "Fue un gran hombre de la Iglesia Española"

El arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, ha querido recordar la figura de Gabino Díaz Merchán, arzobispo emérito de Oviedo fallecido este martes, 14 de junio. Don Carlos fue su sucesor en Oviedo y, justamente por eso, “hablar y decir unas palabras sobre Don Gabino para mí es un gozo. Lo conocí siendo sacerdote joven y vicario general de Santander en las reuniones que teníamos en Oviedo la provincia eclesiástica”-

El arzobispo de Madrid recuerda “el corazón grande” de Díaz Merchán: “Cuando me nombran obispo, él fue uno de los que me acompañaron junto al arzobispo de Santiago de Compostela. Fue él que estaba a mi lado en aquella ordenación como obispo de Orense. Me recibió como un hermano que necesitaba de sus consejos como arzobispo de Oviedo”.

"Maestro sincero, abierto, que me comprendía y me enseñaba con su ejemplo"

Al arzobispo de Madrid, lo que más le impresionó de Don Gabino fue “su sencillez, su amor a la Iglesia, su entrega incondicional al servicio de la Iglesia. Me impresionó la capacidad que tenía para querer a la gente de verdad, como lo hizo en Asturias, y de la cual son testigos todos los asturianos. Fue para mí, maestro sincero, abierto, que me comprendía y que me enseñaba con su ejemplo”.

“Quizás las palabras y los consejos que te daba eran su ejemplo mismo, su manera de ver y de vivir las cosas, su experiencia de vida eclesial de tantos años”, ha afirmado el arzobispo de Madrid, que agradece al Señor “el haberme estado tantos años, todos los que estuve en Oviedo, a su lado y viviendo en la misma casa”.

Carlos Osoro pide al Señor “que lo tenga en su regazo porque fue un hombre de Dios y un gran hombre de la Iglesia Española que nunca podremos olvidar”.