Omella reclama a los gobernantes medidas ante la subida de la luz: "Hagamos algo para ayudar a los más pobres"

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el cardenal Juan José Omella, ha repasado la actualidad política, social y de la Iglesia en el estreno del programa ‘Ecclesia’, que cada domingo a partir de las 13h emite TRECE.

Junto a ‘Ecclesia’, la Iglesia inicia un nuevo curso que ha estado marcado por la presentación de las orientaciones para la Conferencia Episcopal Española ‘Fieles al envío misionero’ o por la subida de la luz que trae de cabeza a millones de familias.

Sobre las Orientaciones pastorales y líneas de acción del episcopado para los próximos cinco años, el arzobispo de Barcelona ha señalado que en “el librito partimos del conocimiento del análisis de la realidad, es decir, en qué país estamos, qué situación tenemos socioeconómica, religiosa, etc. y, a partir de esa visión del país que tenemos, cómo podemos anunciar a la gente, que es distinta a la de hace cien o 200 años, el Evangelio.

Un anuncio de la buena nueva que, como decían los últimos papas y recoge el cardenal Omella, ha de hacerse “con nuevo ardor, nuevo lenguaje y nueva metodología, que entusiasme a las generaciones futuras, que es el futuro de la sociedad y de la Iglesia”.

La subida del precio de la luz, que ha pulverizado todos los récords en las últimas semanas, es sin duda una de las grandes preocupaciones de la población, especialmente la que tiene menos recursos. Un asunto del que no es ajeno la Iglesia, que ha reclamado en varias ocasiones a los gobernantes poner fin al problema.

“La Iglesia recoge el grito y el malestar de la gente. No somos técnicos para resolver estos problemas, corresponde a los gobernantes, pero que escuchen el clamor del pueblo, porque quien más lo sufre es la gente sencilla y la más pobre, que no llega al final de mes, no puede encender la calefacción, el aire acondicionado, la lavadora, el lavavajillas… La Iglesia recoge el clamor de los pobres y dice basta, hagamos algo para ayudar a la gente sencilla y más pobre”, reclama el cardenal.

Ante los problemas económicos que padecen tantas familias en nuestro país, organizaciones como Cáritas trabaja cada día para tratar de paliar este dolor. Una tarea que ha reivindicado en ‘Ecclesia’ el presidente de la CEE, apuntando que Cáritas es la Iglesia en todas sus parroquias y comunidades que anuncia el Evangelio, denuncia la situación y se compromete a ayudar”.

“Cuánto ha ayudado en estos momentos de crisis Cáritas en tiempos de pandemia, o ante la llegada de inmigrantes en estas últimas semanas de los refugiados de Afganistán”, ha subrayado.

Al hilo de la acogida a refugiados de Afganistán, Omella ha hecho referencia a la Jornada Mundial del Migrante que la Iglesia celebra el 26 de septiembre. En este sentido, el arzobispo de Barcelona ha secundado el mensaje del Papa Francisco de acoger, acompañar e integrar a este colectivo.

“Tenemos que ayudar a los inmigrantes, acogerlos, ayudarles en lo que necesiten e integrarlos en nuestra sociedad. No podemos olvidar que en nuestras naciones europeas no tenemos gente para muchos trabajos porque tenemos una sociedad envejecida y donde hay muy pocos nacimientos, por lo que… ¿cómo aseguramos el futuro? Alguien tiene que ayudarnos y mientras no haya nacimientos tenemos la gran ayuda de los que vienen de fuera y agradecerlo, y no sentirles como rivales que vienen a molestarnos o a quitarnos el trabajo”.

Asimismo, ha recordado que los países desarrollados tienen el compromiso “de ayudar a que no tengan que salir estas personas de sus países de origen por causa de la guerra o hambre y pobreza. La libertad de movimiento es un derecho humano, pero tenemos que ayudarles a que no tengan la obligación de salir. Tenemos que recordarlo”, puntualiza.

Sobre el papel de la Iglesia durante la pandemia, el presidente de la CEE ha elogiado la labor de la Iglesia, al haber estado cerca “de los que sufren la pérdida de un ser querido o la enfermedad que dejan secuelas. Queremos estar cerca de estas personas y acompañarles con nuestra presencia, oración y ayuda también material”.

Así las cosas, Omella ha instado a la sociedad a respetar las normas para evitar contagios y evitar nuevas olas de contagios, que “nos hacen vivir en inseguridad y nos deja una sociedad que no acaba de salir. ¡Cuánta pobreza y dolor ha creado la pandemia! Nos gustaría solucionarlo cuanto antes y ahí están las vacunas y las medidas sanitarias que no siempre respetamos todos”, ha lamentado.

Por último, y sobre una posible visita del Papa Francisco a España, el cardenal turolense ha manifestado que no es adivino ni profeta, pero ha mostrado su deseo por que “venga a Santiago de Compostela en este Año Jubilar”. Eso sí, como arzobispo de Barcelona, no oculta su deseo por que acuda a Manresa en este Año Ignaciano: “Ojalá algún día, aunque él ha dicho muchas veces que busca los sitios más pequeños y periféricos”.