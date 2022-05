Omella pide rezar para que Europa vuelva a una "mayor cooperación entre países" para lograr la ansiada paz

El cardenal Omella ha querido reflexionar en su tuit cotidiano sobre el Día de Europa que se celebra este lunes, 9 de mayo. Un día en el cual se celebra la paz y la unidad en Europa, una fecha que marca el aniversario de la histórica “Declaración Schuman”, en la este expuso su idea de una nueva forma de cooperación política en Europa, que haría inconcebible la guerra entre naciones europeas.

La propuesta de Schuman se considera el comienzo de lo que hoy es la Unión Europea. “Desde sus inicios, uno de los objetivos de la Unión Europea es la cooperación entre países para lograr el mantenimiento de la paz. Hoy, que celebramos el #DíadeEuropa, recemos para que así sea”, ha escrito el arzobispo de Barcelona y presidente de la Conferencia Episcopal Española.

También la Conferencia Episcopal de la Unión Europea (COMECE) ha reafirmado el compromiso de la Iglesia católica en Europa de seguir siendo “una fiel y honesta compañera del proceso de unificación europea”. El cardenal Jean-Claude Hollerich SJ, ha recordado los valores atemporales promovidos por la Declaración Schuman, publicada hace 72 años, destacando la necesidad de preservar la paz y la seguridad, logrando el crecimiento sostenible y la prosperidad.

El presidente de la COMECE ha expresado la esperanza de que se desarrollen nuevas iniciativas participativas de la Unión Europea a partir de la Conferencia, convirtiendo a los ciudadanos de la UE en protagonistas activos del proyecto europeo.

#??????????????????????| @cardinal_jch restates #Church's commitment to accompany EU project, hopes "for more initiatives promoting citizens' participation". On EU membership: "Credible accession perspective for #Ukraine +all countries that have applied".



??https://t.co/wmh2AZV3Zrpic.twitter.com/VQdWeOVA9y