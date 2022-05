Omella: "Los abusos afectan a toda la sociedad, por eso hay que trabajar juntos en la prevención"

“El tema de los abusos es un tema por el que estamos doloridos y avergonzados. Quien tiene que ser un referente moral ante este tipo de escándalos… Es dolorosísimo para la jerarquía y para el pueblo de Dios”. Así ha explicado el cardenal Juan José Omella el sentir de los obispos de la Conferencia Episcopal ante el tema de los abusos en el seno de la Iglesia. “Es cierto que los casos son pocos, pero aunque solo fuese un abuso nos teníamos que avergonzar”.

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum el viernes 13 de mayo, el arzobispo de Barcelona ha explicado que “el problema de los abusos es que no toca solo a la Iglesia, sino a toda la sociedad. Sea cura o no lo sea el pecado lo llevamos todos encima, por eso hay que trabajar en la prevención”. En este aspecto, el cardenal se refirió a su último encuentro con el Papa Francisco en el que junto al cardenal Carlos osoro y el obispo Luis Argüello, vicepresidente y secretario general de la CEE, expusieron al Santo Padre el trabajo de la Iglesia española respecto al asunto. “El Papa nos ha animado a acompañar a las víctimas, que son el centro de todo. Colaborar, y sobre todo prevenir para que estas cosas no vuelvan a suceder”.

???@OmellaCardenal, presidente de la @Confepiscopal señala que "el milagro del amor" ha transformado tantas vidas



???"Ojalá que el Señor nos conceda una gran fe y confianza en Él que quiere lo mejor para nosotros"



??Síguelo ???https://t.co/hQqcuAK2zFpic.twitter.com/x9PgCMQt4r — Nueva Economía Fórum (@NewEconomyForum) May 13, 2022





"No podemos ser juez y parte"

Sobre el trabajo de Cremades y el Defensor del Pueblo, Omella ha matizado que “les hemos dejado que trabajen” y aunque este 12 de mayo se reunió con Ángel Gabilondo en una jornada informal y no de trabajo, ha vuelto a dejar claro “colaboraremos en todo lo que nos pidan, porque tenemos que ser transparente, pero no podemos particpar en ella ya que no podemos ser juez y parte”.

A este respecto, el cardenal ha reconocido que “desde que la Iglesia puso en marcha los protocolos, prácticamente ya no hay denuncias actualmente de abusos”. En España, “desde que tenemos los protocolos del Vaticano, que yo sepa, no tenemos ninguna denuncia. Ojalá en todas las instituciones se crearan y se trabajara tanto en protocolos como lo ha hecho la Iglesia”.