El obispo Elizalde alerta a los jóvenes en Javier: "No os dejéis engañar. Nos están vendiendo humo"

"No cualquier agua puede apagar la sed, como hoy se nos está tratando de convencer, por las leyes que estamos aprobando. El náufrago está rodeado de agua y muere de sed". Alsí se lo expresó el obispo de Vitoria, Juan Carlos Elizalde, a los más de 16.000 jóvenes que han participado este 11 de marzo en la segunda y ultima de las peregrinaciones a la cuna del patrón de Navarra, san Francisco Javier.

La celebración estvo presidida por Elizalde ya que el arzobispo Francisco Pérez, se encontraba en el Vaticano, en una reunión de la organización Misión América, con el Papa Francisco. Junto al obispo de Vitoria concelebraron los obispos: Abilio Martínez Varea, Obispos de Osma-Soria, Ángel Javier Pérez Pueyo, obispos de Barbastro-Monzón, Carlos Manuel Escribano, Arzobispo de Zaragoza, Julián Ruiz Martorell, Obispos de Huesca y Jaca y Vicente Rebollo Mozos, Obispos de Tarazona.

La devoción a San Francisco de Javier y la fe cristiana siguen convocando a miles de personas a la Javierada pic.twitter.com/2iX8bCBSnh — Iglesia Navarra (@iglesianavarra) March 11, 2023 "Que no jueguen con nuestros jóvenes"

En la misa, con viento y algo de lluvia, el prelado recordó que “muchos cristianos buscan respuestas muy lejos y el agua viva está en el centro de la aldea, en el corazón de la Iglesia, en sus sacramentos, en la Palabra, en la comunidad”. También afirmó que el que más sed tiene, es el Señor, porque quiere que nos saciemos. “La oración es el encuentro de la sed de Dios y de la sed del hombre”, subrayó.

JAVIERADA | Puedes leer aquí la homilia del @ObispodeVitoria durante la celebración eucarística en la explanada del castillo de #Javier, en Navarra. https://t.co/4ZXgkgL16fhttps://t.co/C80htPp867 — Diócesis de Vitoria - Gasteizko Elizbarrutia (@DiocesisVitoria) March 11, 2023

"No dejéis que manipulen a vuestros niños. No permitáis que confundan a vuestros adolescentes. Que no jueguen con vuestros jóvenes engañándoles. No consintáis que a vuestros ancianos les quiten las ganas de vivir. Nos están vendiendo humo", indicó añadiendo que el suicidio es hoy "un problema de salud pública" y sobre todo el suicidio juvenil.

Por último, agregó que "la crisis vitales, cuando la insatisfacción nos ahoga, son ocasión para ahondar en el corazón" pero "sin ayuda no podemos sobrevivir en las crisis", por lo que ha invitado a pedir ayuda y apelado al lema de estas Javieradas: "Javier....encuentros que dan vida".