El obispo electo de San Sebastián va "a la ciudad más bonita y con la gente más maravillosa del mundo"

“Con la confianza puesta en Dios y en todo el pueblo, intentaré llevar a cabo mi nuevo servicio en comunión y en corresponsabilidad, porque los obispos tienen parte de responsabilidad en el gobierno, pero se pueden tomar decisiones sin contar con su pueblo cuando afectan a todos”.

Con esta hoja de ruta, el obispo electo de San Sebastián, Fernando Prado, ha mantenido un encuentro con periodistas y medios de comunicación en la comunidad claretiana del Buen Suceso.

Precisamente, a los periodistas —y como periodista— ha querido dirigirse para expresar que “hay mucho trabajo por hacer respecto a los medios de comunicación sobre la información de la Iglesia”. Tanto en los medios de información sociorreligiosa como en los medios generalistas “a os que les faltan determinadas variables y al final se informa mal”. Con respecto a la comunicación, también ha expresado que los mismos obispos necesitan ser “más transparentes y no crípticos con los medios”. Algo que puede ser causado por cierto miedo, también “a no comunicar bien”. “Es algo en lo que tenemos que avanzar y mejorar”, ha expresado.









Sinodalidad, brújula sobre la que la Iglesia se debe guiar



Sobre sus primeros pasos como obispo (electo) el claretiano se ha mostrado tranquilo, sereno “y muy a gusto”, especialmente cuando estuvo en la que será su nueva diócesis donde se sintió muy querido y acogido desde el mismo día de su nombramiento. “Yo estoy feliz y espero hacer feliz también a los demás. Voy a la cuidad más bonita del mundo con la gente más bonita del mundo”.

Pese a reconocer que “nadie” le ha enseñado a ser obispo, Prado ha asegurado que lo que sí sabe es que quiere recorrer ese camino de aprendizaje con la gente. “Intentaré caminar con todo el Pueblo de Dios y hacer mi labor en el gobierno de la diócesis y el hecho de que todos por el bautismo somos discípulos, hoy, que hablamos de sinodalidad, es la brújula sobre la que la Iglesia se debe guiar. Todos los bautizados somos corresponsables en la iglesia, no solo en el anuncio del Evangelio, sino también en el gobierno”.





El perdón construye el futuro



El religioso ha explicado que “estamos en un momento muy interesante en la Iglesia de España, y también en la Iglesia del país Vasco”. Explicando las particularidades de esta última, Prado ha expresado que conoce bien a los donostiarras y que, entre todos, “iremos construyendo la iglesia de Guipúzcoa, en una nueva etapa que se abre. El pasado no se puede cambiar, el perdón no cambia el pasado, pero puede cambiar el futuro. Y en esa mirada a la historia que hacemos con gratitud por todo lo bueno que nos da, y con cierta benevolencia y perdón por las cosas que han sucedido que no tenían que haber sucedido, miremos al futuro con esperanza, porque somos creyentes y hay que decirle al mundo que hay una esperanza que se llama Jesús”.

En el corazón de la Madre

In Corde Matris, en el corazón de la Madre, será el lema episcopal del nuevo obispo. Una forma de dar a entender al mundo que la Iglesia, es Madre, “que nadie quiere como una madre quiere a un hijo, y en especial a los más desfavorecidos”.

También ha confirmado que su ordenación episcopal será el 17 de diciembre en la catedral del Buen Pastor de San Sebastián y que el ordenante principal será el cardenal claretiano Aquilino Bocos. Sobre el escudo, también desveló que aparecerá el puente colgante de Bizkaia, una imagen que le acompañó desde niño y que tiene también su simbología: “La labor del obispo también es la de crear puentes, hacia dentro, pero también hacia fuera, para anunciar la alegría del Evangelio, la alegría de la salvación en Jesús”.