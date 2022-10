"Nunca he dejado de ser párroco": La vocación del obispo emérito de Getafe, Joaquín Mª López de Andújar

“Hay muchas personas que han huido y se encuentran en una tierra extranjera donde lo han perdido todo. Encarnar la figura del padre que recibe al hijo que lo ha perdido todo”. Con el pasaje del Evangelio sobre la misericordia del padre del hijo pródigo, el obispo emérito de Getafe, Joaquín María López de Andújar, abría el cuarto programa de Eméritos Y así comenzaba este sábado el segundo capítulo del programa de TRECE 'Eméritos', dirigido por el periodista y profesor Isidro Catela.





La verdad y el amor

“Practicando la verdad con caridad”, es el lema episcopal del prelado que considera que no hay verdad si no hay amor. "Cuando la verdad y el amor se separan todo es falso, ya que el amor goza con la verdad. Lo he pensado siempre e intentado siempre plasmarlo, buscando el bien de la persona ofreciéndole la verdad que tú has encontrado”.

Precisamente, en estos tiempos de claro oscuros, le preguntaba el periodista, fallamos en las dos cosas. “Efectivamente hay déficit en amor. No se puede edulcorar el amor convirtiéndolo solo en emoción y en sentimiento. Eso es falsear las cosas, pero es que la verdad escuece, y ambas cosas unidas es lo que nos hace ser realmente libres, también en nuestro mundo actual”.





50 años como sacerdote

Tras más de 50 años como sacerdote, el prelado reconocía que en las parroquias es donde se encuentra a la gente “realmente admirable”: “Me conmueve y me enternece hablar con quien antes de las misa se acerca, allí es cuando conectas con la gente, también en el confesionario o en los grupos de matrimonio que acompaño una vez a la semana. Allí te das cuenta de los problemas reales, del trabajo, la educación de los hijos… Conocer nuestra vida entera: lo que somos y tenemos, nuestras luces y nuestras sombras, nuestros miedos y complejos, nuestra búsqueda de la verdad y nuestras dudas, nuestros deseos de amor, de verdad y de bien”, expresaba el obispo.





Un contexto de "pérdida de esperanza"

En un contexto vacío, “de pérdida de esperanza”, López de Andújar ha querido reconocer el valor de la vida consagrada, en este caso el de la vida de clausura que ahora vive tan de cerca, ya que vive en la que era la antigua casa del capellán del convento de La Aldehuela en Getafe. “El mensaje y la presencia de una comunidad contemplativa es un mensaje de esperanza para el hombre porque pone la mirada en el fruto de un encuentro personal y el seguimiento de Cristo. La fe es un tu a tu con el Señor, que cambia la vida y nos hace criaturas nuevas”.





"Cura de pueblo"

"Yo desde pequeño sentía un interés especial, no he tenido una llamada de esas que te cambian la vida, sino que ese sentimiento fue creciendo", explicaba para narrar su vocación. "Pese a que fui al colegio con los jesuitas, en el que ahora es el centro madrileño del Recuerdo, nunca quise ser «cura de colegio» sino «cura de pueblo». Estar cerca de la gente. Yo nunca he dejado de ser párroco. La parroquia es un centro de humanización".

Getafe ha ido creciendo exponencialmente en territorio y en población, por eso, explicaba, "una de las preocupaciones de esta diócesis siempre han sido las parroquias, porque en estos barrios nuevos, con alubiones de personas se necesitaban parroaquias que crearan hogar. Ahora bien, la siguiente preocupación es que haya sacerdotes para que las atiendan".

El prelado no ha querido dejar de recordar "el Familión" una actividad que acompañó desde su inicio, "una actividad de pastoral familiar para vivir en comunión, con oración y formación", que recrea un ambiente "muy bonito y fundamental en este momento de crisis actual de la familia".