La nueva técnica de los caseros para controlar las facturas de la luz a sus inquilinos durante los días de frío

El frío sigue presente en España con noches gélidas a bajo cero. De ahí que entidades sociales como la Fundación Madrina hayan puesto en marcha campañas para repartir estufas a familias en situación de pobreza energética. Y es que se estima que uno de cada cinco hogares de nuestro país no pueden afrontar el gasto de la electricidad.

El director de comunicación de la Fundación Madrina, Juan José Martínez, ha explicado en 'Ecclesia al día' que se han entregado un total de 350 calefactores, y las cincuenta restantes irán destinadas a los pueblos de Ávila o Toledo donde se han realojado a familias que no disponían de una solución habitacional en Madrid.

Juan José Martínez ha puesto el foco en el 20'8% de familias españolas que no pueden acondicionar su vivienda, lo que duplica la media europea que supera el 10%, según el último informe. Una realidad que no parece tener solución a corto plazo: “En un contexto donde la ayudas a la tarifa de la electricidad han ido disminuyendo progresivamente y en un momento de tensiones geopolíticas como la guerra de Ucrania, no deja un panorama alentador para ese 20,8% que ya padece inseguridad energética”, ha lamentado.

El nuevo perfil de pobreza energética que ha descubierto la Fundación Madrina

Los estudios revelan que los hogares monoparentales encabezados por mujeres tienen más de un 10% de posibilidades en caer en la pobreza energética, y que se duplica en aquellas donde la mujer es mayor de 65 años. A su vez, este reparto de la Fundación Madrina ha servido para descubrir un perfil de personas que padecen la pobreza energética.

“Son personas que tienen un calefactor, una casa que tienen condiciones de temperatura pero no pueden usarlo porque el casero les controla el recibo de la electricidad. No tienen dinero para pagar la electricidad y no pueden engancharse a un radiador. La factura la dividen con los compañeros de piso o los propietarios del piso les limita el uso de estos electrodomésticos”.

Por ello, son muchas las madres que han acudido a la entrega de calefactores de la Fundación Madrina demandando estufas de gas ante la imposibilidad de enganchar las estufas eléctricas en su inmueble: “No queremos manejar las estufas de gas porque encarna un riesgo más grande, que es la intoxicación por inhalación de monóxido de carbono que los medios se hacen eco”, ha explicado el director de comunicación de la entidad.

La historia de Suly Guillen que ilustra el drama de las familias vulnerables

Durante esta jornada de reparto, Fundación Madrina ha tenido oportunidad de conocer la historia de Suly Guillen, que ilustra con precisión el drama de este 20% de hogares que no pueden asumir la factura de la luz.

“Suly fue de las primeras madres que llegaron a la fila, a las 08.30h cuando el reparto comenzaba a las 10h, nos contó su historia, vive en Jarama, llegó en autobús, es madre de una familia de tres, vive en un poblado chabolista, tiene una casa con techo de cartón y paredes endebles, y nos agradeció con efusividad el hecho de haber recibido ese calentador. Nos sorprendió que un calentador pueda hacer a una madre tan feliz. Nos contaba la infravivienda que tiene y no tiene dispositivo para calentarla y opta por llenar a sus hijos de mantas en las noches y bebidas calientes para evitar que se enfermen. Es una historia desgarradora”, ha comentado Juan José Martínez.

Aquellos que quieran solidarizarse con estas familias y contribuir con la labor de la Fundación Madrina, pueden hacerlo por bizum en el número 00909 o en la web madrina.org.