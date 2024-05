Así acompañó la Fundación Madrina a Mileidys para dar a luz a su bebé: "Las madres generan progreso"

Mileidys es colombiana con tres hijos: dos de ellos viven en Colombia, y el tercero, de once meses, nació en España. Cuando llegó a nuestro país el 17 de septiembre de 2022, su maleta estaba repleta de sueños, como adquirir una vivienda, ayudar económicamente a su familia...

Lo que no se podía imaginar la joven colombiana es que a los pocos días, comenzara a sentirse mal, hasta comprobar que estaba embarazada: “Estaba en Murcia trabajando, y cuando me enteré me vengo a Madrid sola y en estado depresivo porque no encontraba una salida”, relata en 'Ecclesia al día'.

En aquellos difíciles momentos, Mileidys recurrió a su fe en Dios para aunar fuerzas y salir adelante. Está convencida de que fue Él quien le puso ante sí a la Fundación Madrina, institución que desde hace 24 años asiste a embarazadas sin recursos.

“Cuando llegué a la fundación me dieron terapia psicológica, me dio alojamiento en sus casas de acogida y estuve un año y dos meses. Recibí alimentación y formación en manipulación de alimentos que me permitió trabajar en la cafetería donde estoy ahora”. Y por supuesto, obtuvo de la Fundación Madrina leche o pañales para su bebé.

Conrado Jiménez, presidente de la Fundación Madrina: "Las madres generan progreso"

Como a Mileidys, la Fundación Madrina atiende a cientos de madres cada año para ayudarles a salir adelante con su bebé. Y es que como recuerda la entidad, las madres son un bien insustituible que genera progreso y bienestar en las naciones.

“Nunca se ha valorado en término monetarios, pero distintos estudios dicen que no baja del 30% en valor del PIB. Se necesita para que no haya un crack en las pesiones la acogida de 25 millones de madres y niños”, ha comentado el presidente de la fundación, Conrado Jiménez.

Como ha expresado Jiménez, los países que invierten en la maternidad “son más sanos y solventes, que prosperan por encima de la media”. Para el presidente de la Fundación Madrina, las madres son un agente de cohesión social: “La familia es la empresa más importante que tiene un país, y la madre es el CEO, por eso la fundación las apoya, las acompaña desde que están embarazadas hasta que salen adelante con empleos y formación a través de nuestra universidad de madres, alojamientos....”, ha explicado.

Para Conrado Jiménez, es necesario que en España se invierta más en maternidad, por ejemplo para paliar la tasa de pobreza infantil, donde nuestro país ocupa puestos demasiado altos en el ranking: “Hay patologías en niños que han vuelto a aparecer por no haber alimentación infantil, y el Estado no se hace responsable”.

Asimismo, el responsable de la fundación demanda una salud “gratuita y universal y más vivienda social para madres sin recursos, similares a los que ofrece la entidad: “Realojamos en el entorno rural porque las grandes se han convertido en territorio hostil”, ha lamentado.