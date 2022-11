Lydia Jiménez: "El programa del cristiano va más allá de estrategias o partidos, es el del buen samaritano"

“Podemos mostrar no con teorías, sino en la práctica, cómo en una familia se va transmitiendo la fe por ósmosis, casi sin proponérnoslo”. Con esta satisfacción, la directora general de las Cruzadas de Santa María,Lydia Jiménez, ha explicado a ECCLESIA su satisfacción de poder mostrar no teóricamente sino en la práctica, transmitir la fe. Y así lo ha confirmado este 10 de noviembre en el Aula Magna de la Unoversidad CEU San Pablo, donde ha presentado junto a su sobrina, homónima, el Congreso Católicos y Vida Pública.

Y es que, transmitir el legado de la fe será el eje central del encuentro que este año cumple su vigesimocuarta edición y que se celebrará de forma virtual y presencial, del 18 al 20 de noviembre en Madrid.

Contribuir al bien común

En un cambio de época, y abocados a la disgregación, “la fe que proponemos es la fe en Jesucristo, Dios y hombre, creador y redentor, y en la Iglesia católica, el legado que debemos transmitir es el que recibimos de nuestros padres y ellos de los suyos, el de una civilización que fue fundada sobre principios radicalmente nuevos en la historia de la humanidad. No es solo un camino, sino que ilumina el arte de la edificación contribuyendo al bien común”, ha explicado la directora general de las Cruzadas de Santa María.

Ambas han dialogado sobre la juventud: “Hay que defenderles pero hay que decirles la verdad. Hay que escucharles pero hay que implicarles, para que no se sientan meros convidados de piedra y reaccionen”. Recordando su pasado, tía y sobrina han repasado algunos detalles de la juventud de la ponente, “que se rebeló en su juventud pero con argumentos”.

Vivir "con coraje"

Pese a la situación, “no diría que hemos renunciado a nuestro legado, pero lo vivimos sin coraje, sin ardor, sin un convencimiento gozoso que arrastre a otros a vivir nuestra fe y saque de la indiferencia a muchos de nuestros contemporáneos”, ha explicado Jiménez.

Por ello, ha pedido, “necesitamos un nuevo ardor, una verdadera conversión, un estar convencidos de que en la historia no hay procesos irreversibles y que una «minoría creativa santa», como dijo Benedicto XVI, es capaz de renovar la sociedad, impregnándola del sabor del Evangelio, al estilo de los primeros cristianos”.

Durante la presentación, ha ahondado sobre este asunto, y ha invitado a ser conscientes de que “no basta con haber recibido ese don, sino que es necesario trabajar para comunicarlo. No se trata solo de pensar y ofrecer ideas luminosas, sino que se debe traducir en fuerza y energía que cambia la sociedad, que renueve el presente y descubra la posibilidad de una sanación del mundo sin necesidad de destruirlo. Que seamos levadura, y no dinamita”.





Una gran oportunidad

Este Congreso una gran oportunidad para “no dejarnos paralizar por el inmovilismo que viene precedido por el pesimismo. Se nos pone ante nuestros brazos un futuro en el que los critianos no podemos vivir a la defensiva en pequeños guetos”.

Es “imprescindible y urgente tender puentes y construir una gran familia, reforzar nuestra comunión, dialogar más entre nosotros, respetarnos, acoger lo que pueden ofrecer otros y tener un gran sentido de Iglesia, donde todas las realidades son necesarias y complementarias. Es la única manera de ser creíbles, en un mundo de increencia generalizada”.

A un mundo mejor, ha explicado, "se contribuye haciendo el bien, con pasión, independientemente de estrategias y programas de partido. El programa del cristiano es el del buen samaritano. El del corazón de Jesús, que ve dónde hace falta y actúa en consecuencia. La fe cristiana puede contribuir a que Europa recupere sus raíces, sobre todo en la humanidad", ha concluido.