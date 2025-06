Luis Argüello pide elecciones como salida al bloqueo político: “Hay que dar voz a los ciudadanos”

“Estamos ante un bloqueo institucional, parlamentario y ejecutivo. En democracia, la salida más evidente es dar voz a los ciudadanos”. Así de contundente se ha mostrado el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, cuando se le ha preguntado por la situación política de nuestro país. Ha sido durante una entrevista concedida al diario ABC en la que también ha comentado su posición ante la situación de Gaza, la respuesta católica a la Agenda 2030 o su opinión sobre el Papa León XIV.

Sobre la reciente petición pública de perdón del presidente del Ejecutivo ha sido, a juicio de Argüello, “un gesto humanamente reconocible, pero políticamente irrelevante en el sentido de cómo el perdón debe traducirse en otro tipo de medidas”. Lo verdaderamente relevante, subraya, es una respuesta institucional coherente y valiente que afronte el deterioro de las reglas del juego democrático: “Hay una dimensión institucional que precisa ser abordada y que debe ser coherente con la misma petición de perdón”, advierte, tras lamentar el bloqueo “institucional, parlamentario y ejecutivo”.

Argüello sitúa el foco sobre los principios estructurales de la democracia: la legalidad, la independencia judicial y la separación de poderes. Señala que estos deben ser innegociables, sin excepciones: “La situación que vivimos en España muestra hasta qué punto es un timbre de alarma fuerte el respetar las reglas del juego. Digamos que el punto de referencia inexcusable pasa por el respeto a la división de poderes y a la independencia de los jueces, a las investigaciones que las policías judiciales, se llamen UCO o de cualquier otra forma, a la Policía y la Guardia Civil que colabora en los procesos de instrucción con los jueces y los tribunales de justicia. También se pone de manifiesto la importancia que tiene la legalidad y el preguntarnos el para qué de las cosas. Porque un Gobierno, un parlamento, ¿para qué?”

Además, ha insistido en que “mientras estamos en este debate, el problema de los inmigrantes que no tienen papeles y no pueden trabajar y no pueden trabajar porque no tienen papeles, sigue estando ahí. Y el momento dramático de las guerras. Mientras estamos en estas discusiones hay que seguir diciendo con fuerza y alto no a la guerra, no al terrorismo y no a la fuerza bruta en forma de invasión militar para resolver un conflicto.”

Luis Argüello, arzobispo de Valladolid, ensalza la sucesión de Pedro como un acontecimiento para despertar y restaurar

El presidente de la CEE celebra este 2025 tres años desde su nombramiento como arzobispo de Valladolid y, en este sentido, ha subrayado que el gran reto – y solo de la diócesis, sino de la Iglesia universal- ha sido acoger las orientaciones del Concilio Vaticano II en el marco de una sociedad cada vez más secularizada y demográficamente envejecida. A lo que ha sumado el desafío de cómo transmitir la fe a día de hoy.

Su propuesta, el Programa 2033, busca revitalizar la vida cristiana desde la experiencia de haber sido evangelizados, alineándose con el espíritu misionero impulsado por el Papa Francisco y su sucesor, León XIV: “difícilmente se puede anunciar el Evangelio si no se experimenta la alegría de haber sido evangelizado. (…) Por eso, el Programa 2033 se enmarca en lo que es la tradición de la Doctrina Social que trata de la dignidad humana por un lado y en el bien común por otro”.

Argüello ha confesado que el bien común y la salud de las democracias, es una cuestión que le preocupa especialmente: “¿qué pasa con la democracia? La Iglesia tiene una gran aportación que hacer a la democracia separando las dos palabras 'demos' y 'cratos'. La Iglesia tiene la gran responsabilidad de ayudar a generar demos, pueblo, frente al individualismo que vivimos que interpreto no como actitud moral, sino como diseño antropológico de la modernidad tardía.”

Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, junto al Papa Francisco

Al ser preguntado sobre la tragedia humanitaria en Gaza y un de sus últimas publicaciones en X en la que afirmaba que “no cabe el silencio”, el prelado ha sido firme y sin ambigüedades: “Es una verdadera tragedia humanitaria, algo intolerable. (…) No vale jugar a términos medios cuando está en juego la vida de miles de personas. Hay que decir con fuerza no a la guerra, no al terrorismo”.

No rehúye el riesgo de que la Iglesia sea encasillada ideológicamente en este contexto polarizado, pero insiste en la responsabilidad moral de denunciar toda forma de violencia y sufrimiento. A su juicio, la polarización en España se ha convertido en una “forofez política”, donde se sustituye la búsqueda del bien común por la lealtad incondicional al partido, “como si fuera un equipo de fútbol”.

En este sentido, ha apuntado que “no hay que estar en el término medio, porque hay veces que es una forma de traición. Hay que gritar un 'sí a la vida' con todas las consecuencias. ¿Cómo no va a decir sí a la vida en los campos de guerra o de refugiados o de muertos de hambre? Sino sería una incoherencia grandísima, sería romper con la catolicidad”.

Argüello describe al Papa León XIV, a quien conoció en el Sínodo de los Obispos, como una figura de “gran luminosidad personal y capacidad de escucha” y confirma que la Conferencia Episcopal ya ha solicitado un encuentro con él, tanto para reforzar los lazos eclesiales como para invitarlo a visitar España. El arzobispo cree que la Iglesia española puede ofrecer al nuevo Papa un papel de "puente" entre Europa e Iberoamérica.

Preguntado por otros temas como la pastoral con personas LGTBI o la bendición de parejas irregulares, Argüello apela a una doble fidelidad: al Evangelio y a la dignidad de toda persona. Reconoce la importancia del acompañamiento, pero recuerda que la Iglesia no puede ofrecer confusión sobre lo que considera el verdadero sentido del matrimonio: “El Señor ofrece la bendición a todo el que la pida pero no quiere, creo yo, hacer de la bendición otro tipo de argumento.”