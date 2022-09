Los 'provida' recurren a abogados para evitar conflictos durante su campaña de oración en clínicas abortivas

Los voluntarios provida que integran '40 Días por la Vida' comenzarán en España una nueva campaña de oración desde el próximo 28 de septiembre y hasta el 6 de noviembre bajo el lema 'Cuanto más nos persigan, ¡más abrazaremos la Cruz!'

Será la primera vez que estos voluntarios se enfrenten a pena de cárcel por concienciar a las mujeres embarazadas que opten por abortar de que no es la solución. Y es que el pasado mes de abril entró en vigor la reforma del Código Penal por la que se establece “pena de prisión de tres meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días” para quien, a juicio del legislador, menoscabe la libertad de las madres que se dirigen a un centro de aborto.

La coordinadora nacional de '40 Días por la Vida', Nayeli Rodríguez, ha remarcado que en esta campaña en ciernes los tres pilares fundamentales serán “la oración y el ayuno; la presencia pacífica delante de los abortorios y el alcance comunitario con el que se pretende evangelizar”, ha apuntado en ECCLESIA.

Y es que como ella misma recalca, el hecho de que se haya aprobado en Consejo de Ministros a finales de agosto la reforma de la ley del aborto, no implica dejar de lado de oración. En este sentido, y para evitar cualquier tipo de altercado a raíz de la reforma del Código Penal contra los voluntarios provida, Nayeli Rodríguez ha informado que se han puesto en manos de abogados de España e internacionales que les están orientando.





Las recomendaciones de los abogados a los participantes de la campaña

“Nuestra actividad es pacífica, solo rezamos en un sitio fijo y en silencio, pero insistimos en la campaña de este año a nuestros voluntarios que nuestro comportamiento tiene que ser ejemplar. Siempre lo decimos, porque representamos a Cristo y a la Iglesia, pero especialmente este año tiene que ser más aún ejemplar. Hemos preparado unos protocolos para formar a la gente en comportamiento y saber cómo actuar en cada una de las situaciones que se puedan presentar”.

Entre las recomendaciones de estos letrados a los voluntarios que formarán parte de la campaña de '40 Días por la Vida', destacan rezar tranquilamente o no entrar en provocaciones del exterior: “Si te agreden verbalmente poner la otra mejilla y no tratar de debatir con la otra persona. Si la agresión es física, llamar a la policía inmediatamente porque se intenta tergiversar como si fuéramos nosotros los agresivos. Además ir identificados con el DNI, y si la policía viene y te identifica, colaborar con ellos”, ha explicado la coordinadora nacional del movimiento católico.

Preguntada si a raíz de la reforma del Código Penal se han producido sanciones o penas de prisión contra rescatadores que conciencien a las mujeres embarazadas en las clínicas abortivas, Rodríguez ha indicado que no les consta: “A ningún compañero le ha pasado nada. Nuestros abogados nos comentaron cuando entró en vigor la reforma que es una ley psicológica, para disuadir a la gente para que no participen en estas iniciativas. Tiene poca aplicación. Cualquiera que va a nuestras campañas, como periodistas de la izquierda, les hemos invitado a ir y ellos mismos se quedan sorprendidos porque solo rezamos quietos en un sitio. Rezar no es malo y no hay un acoso moral sobre nadie”, ha precisado Nayeli Rodríguez en ECCLESIA.

El primer congreso de ' 40 Días por la Vida'

Sobre el primer congreso de '40 Días por la Vida' celebrado en España bajo el lema 'La persecución y la perseverancia en la misión', la coordinadora ha comentado que el encuentro ha servido para conocer casos en los que los tribunales de otros países dieron la razón al movimiento católico cuando rezaba ante los abortorios, así como recibir asesoramiento legal.

“Contamos con invitados especiales como el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, y fuer inspirador. Una de las cosas que Munilla comentaba es que si alguien se siente ofendido por alguna de estas acciones que son pacificas, es porque la persona tiene que analizar su propia conciencia. El problema lo tiene el otro y no uno mismo”, ha agregado Rodríguez.