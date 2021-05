Los Premios ¡Bravo! reconocen la labor de los medios durante la pandemia: "Sin periodismo no hay convivencia"

“La verdad es el oxígeno de la democracia”, “la verdad merece la pena” o “sin periodismo no hay convivencia” son algunas de las grandes frases en favor de la libertad que se han podido escuchar este miércoles, 19 de mayo, en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, que ha acogido como cada año la entrega de los ‘Premios ¡Bravo!’, con el que la Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales reconoce la labor que desarrollan todos aquellos profesionales de la comunicación en los diversos medios, que se hayan distinguido por el servicio a la dignidad del hombre, los derechos humanos y los valores evangélicos.

Una tarea, la de comunicar, que no ha sido nada sencilla a lo largo del 2020, ya que a la clásica precariedad laboral de buena parte de sus profesionales o la conversión tecnológica, se suman los efectos derivados de la pandemia, que para los periodistas ha implicado hacer frente al aumento de las ‘fake news’ y a las grandes embestidas por confundir a buena parte de la sociedad.

Por ello, adquiere gran valor el reconocimiento a TRECE, con el que la Comisión reivindica su aportación al pluralismo en el panorama televisivo en este difícil año marcado por el coronavirus: “En un contexto difícil, TRECE ha asumido el desafío de ser una televisión católica y generalista que aborda los grandes debates de la actualidad con la perspectiva de la doctrina social de la Iglesia”. Un galardón que han recogido la directora general de Desarrollo Digital e Innovación, emisoras musicales y TRECE, Montserrat Lluis y la directora general de Gestión Financiera y Operativa, Lucía Fernández del Viso.





Pero no solo los medios de comunicación convencionales, también han estado muy presentes este miércoles en la CEE sectores tan castigados por la pandemia como el cine, la publicidad o la música, que han truncado proyectos y las esperanzas de miles de personas que viven de este mundo.

A ellos ha dedicado unas palabras Mons. Lorca Planes, que además de obispo de Cartagenaes presidente de la Comisión para las Comunicaciones Sociales: “Al sector del cine, la música o entretenimiento le queda una difícil recuperación a corto plazo, y miles de familias que dependen de estas profesiones lo seguirán pasando mal, lo que nos duele profundamente. Esperamos la recuperación de su trabajo y de sus esperanzas”, ha expresado.

En cuanto a los medios de comunicación, el obispo de Cartagena, ha recordado que “sin periodismo no hay democracia ni convivencia, por lo que estáis llamados a unir a las personas, facilitar las relaciones, difundir los conocimientos y señalar los caminos de la convivencia, y no estar al servicio de quienes buscan crispar a la sociedad”.













Unos principios que desde hace 125 años desempeña la Asociación de Prensa de Madrid,que ha recibido el ‘Premio ¡Bravo!’ Especial. Su presidente, el veterano periodista Juan Caño, ha tomado la palabra en representación de todos los premiados. Durante su intervención, Caño repasaba la dilatada trayectoria de la APM, y afirma que, a lo largo de más de un siglo, siempre se han mantenido fiel a la profesión, “en alentar la búsqueda de la verdad y la defensa de la libertad.

Para el periodista, “verdad y libertad son valores esenciales que compartimos con la Iglesia. No corren tiempos buenos para esos valores. Cuando estalla un conflicto armado, la primera víctima es la verdad. Igual ocurre con casos como la pandemia, que ha dejado tantos muertos y a los periodistas nos somete a tormenta de noticias falsas y desinformación, generando la desconfianza hacia el periodismo que la APM no se ha cansado de denunciar. La verdad merece la pena. Es preciso decir que la verdad merece la pena, hay que luchar por ella. Los periodistas estamos estrenados en ese empeño”, ha subrayado.









Otros Premiados





Fernando García de Cortázar, que ha recibido el 'Premio ¡Bravo!' de Prensa, ha señalado que “mi corazón tiene gigas de memoria suficiente como para recordar este acto en el que la CEE me concede este premio. Agradezco a la revista ‘Alfa y Omega’ y a ‘Vida Nueva’ por permitirme tratar de cumplir aquello que dice Jesucristo: Cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, le confesaré yo también delante de mi Padre que está en los cielos”.

'Premio ¡Bravo!' de Cine ha sido para ‘Goya Producciones’ por su documental ‘Morir en Paz’, dirigida por Andrés Garrigó. Una producción que se dio a conocer en medio del debate sobre la eutanasia, que culminó con su regularización tras ser aprobada en las Cortes Generales. En ‘Morir en Paz’ se muestran las virtudes de los cuidados paliativos para atender a los pacientes al final de su vida. Un filme, tal y como apunta el propio Garrigó, dedicada a la evangelización a través del cine: “Este premio es para todo el equipo de Goya, a quienes por cierto nos consideran referente de producción católica. Nos contentamos que con ello la gente se acerque a Dios”, comentaba tras recoger el galardón.









'Premio ¡Bravo!' de Radio ha recaído en el programa ‘Documentos’ de Radio Nacional de España. Su director, Miguel Ángel Coleto ha recogido el galardón, y ha destacado que “en este tiempo largo en el que nos hemos acuñado como referencia del documental radiofónico, RNE ha apostado por un producto de calidad que requieren muchos medios y la rentabilidad es eminentemente social”.

Otro de los momentos emotivos de la gala lo ha protagonizado una de las artistas de mayor popularidad en nuestro país, Rozalén, que ha recibido el ‘Premio ¡Bravo!’ de Música. La cantante albaceteña ha querido compartir con los asistentes por qué comenzó en el mundo de la música, curiosamente gracias al párroco de su pueblo: “Me dijo que Dios me había dado un don y no podía ser tan egoísta de quedármelo para mí, y me obligó a cantar. Me echó tal sermón que me hizo cantar”, apuntaba entre risas.

También la Comisión Episcopal de Comunicaciones Sociales ha valorado con el ‘Premio ¡Bravo!’ de Nuevas Tecnologías la iniciativa de CateQuizis de la productora ‘Infinito Más Uno’, con la que los niños se preparaban durante el confinamiento para la Primera Comunión a través de catequesis en tono lúdico y doctrinal. Su impulsor, Juan Manuel Cotelo, no ha podido asistir al acto, pero en su vídeo agradecía el reconocimiento: “Me duele no estar, lo he intentado, pero estamos a unos días de producir una película musical sobre la familia y apenas tenemos tiempo para otra cosa”, se excusaba Cotelo.

El ‘Premio ¡Bravo!’ a la Labor diocesana en Medios de Comunicación ha sido para Ángel Cantero de la Fuente, de la Archidiócesis de Valladolid: “Está detrás le canal de YouTube de la Iglesia de Valladolid con más de 40 mil suscriptores. Siempre está disponible para ayudar a otros medios que lo necesiten con amabilidad. Comunica la alegría del Evangelio con su servicio”, remarcaban sobre él los organizadores del acto.

En cuanto a los ‘Premio ¡Bravo!’ de Fotoperiodismo y de Publicidad, han recaído respectivamente sobre Fernando Lázaro por la foto de la morgue del Palacio de Hielo, publicada en la portada de El Mundo, el 8 de abril de 2020 y la campaña Ropa Vieja de la agencia ‘China’ para Adolfo Domínguez.

El Jurado para la concesión de estos “Premios ¡Bravo!” ha estado compuesto por José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, que actuó como presidente y los vocales: Dña. Silvia Rozas, directora de la revista “Ecclesia”; D. Jesús Pulido, director de la BAC; D. José Luis Restán, director editorial de la Cadena COPE; D. Rafael Ortega, presidente de la Unión Católica de Informadores y Periodistas de España (UCIP-E); D. Ulises Bellón, director del Departamento de Prensa de la CECS; D. Juan Orellana, director del Departamento de cine de la CECS; Dña. CarmenMaría Alonso, decana de la Facultad de Comunicación de la UPSA; y D. José Gabriel Vera, director de la Oficina de Información ydel Secretariado de la CECS, que actuó como secretario del Jurado.