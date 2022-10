Los elogios de Herrera, Luis del Olmo y Argüello al Padre Gago: "Su virtud fue aguantarnos a todos nosotros"

El Padre José Luis Gago, fraile dominico que fue uno de los fundadores de COPE y responsable de la información socio-religiosa de la casa, estuvo muy presente en el hotel Palace, durante la presentación del libro 'Cadena COPE. La radio de las estrellas', obra de la periodista madrileña Elsa González y editada por la editorial 'Almuzara'.

La cita contó con la presencia de dos de los grandes comunicadores de la radio española y de referencia de la cadena, Carlos Herrera y Luis del Olmo, junto con el secretario general de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello.

La autora del libro, Elsa González, tomó la palabra al comienzo de la presentación de esa obra que hace un recorrido personal, sentimental y profesional por la historia de la emisora. "Todos y cada uno de los trabajadores dejan su estela. Unos al micrófono, otros detrás de él. Administrativos, comerciales, directivos, periodistas. Todos levantan cada día una gran cadena que forma parte de la historia viva de la radio", aseguraba la autora.

Argüello, sobre el Padre Gago: "Descubre la importancia de los medios para predicar"

Como decimos, hablar de los inicios de COPE como emisora nacional y de referencia en el territorio es sinónimo de Padre Gago. Todos los intervenientes en el Palace no podían dejar de hacer referencia a su figura, que actualmente está en proceso de beatificación, como recordó Luis Argüello durante su alocución: “Quiero comenzar esta presentación haciendo elogio de una singular estrella que es el padre José Luis Gago. Como arzobispo de Valladolid soy responsable de promover su causa de beatificación”, manifestaba.

En este sentido, el portavoz del episcopado elogiaba la capacidad visionaria de este fraile dominico que, como predicador, “descubre la importancia que para la predicación en estos tiempos tienen los medios de comunicación y así da cuerpo a esta cadena con los desafíos del nuevo tiempo”.

Argüello hacía referencia a lo que los astrónomos conocen como 'el polvo de las estrellas', sin las cuales las estrellas no podrían constituirse ni “dialogar entre ellas para constituir una galaxia, una vía láctea o en este caso una propuesta radiofónica”. Traído al mundo de la radio, los polvos serían aquellos que hacen posible que la radio funcione día a día y las estrellas de comunicación brillen: “En el libro parecen muchas personas y otras que no aparecen pero que hacen posible que una voz estrella de la comunicación llegue a los sitios y sea posible que el sonido sea de calidad”, explicaba.

Carlos Herrera: "La mayor virtud del Padre Gago fue aguantarnos a todos nosotros"

Por su parte el presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, tomaba la palabra también haciendo referencia a José Luis Gago, a quien atribuye multitud de virtudes que le hacen merecedor de estar camino de la beatificación. Con la fina ironía que caracteriza al comunicador andaluz, aseguraba que la principal virtud del dominico fue “aguantarnos a todos nosotros, darnos un sitio y crear una emisora no de la nada, porque eso es menospreciar a quienes trabajaban en las emisoras de Radio Popular entonces, pero sí en conjuntar y buscar a Luis del Olmo”, ha recalcado Herrera.

Así convenció el Padre Gago a Luis del Olmo para fichar por COPE

Luis del Olmo hizo relevo a Herrera en la presentación del libro 'Cadena COPE. La radio de las estrellas', y como hizo Argüello y el presentador de 'Herrera en COPE', hizo referencia al inicio de quien fue uno de los impulsores de COPE. En este sentido, el director de 'Protagonistas' recordaba cómo el Padre Gago le fichó para las mañanas de la cadena.

“Yo estaba en Barcelona, recogiendo el primer Premio Ondas de los ocho que me dieron. A quien le habían dado el Ondas era a COPE y estaba representada por el Padre Gago. En plena fiesta de la SER, el Padre Gago me dijo si podía hablar con él. Me lleva a un rincón y me dice que me fuera a la COPE. Le dije que estaba muy a gusto en Barcelona, pero me dijo que hablaría a nivel nacional y no me arrepentiría. Me habló de cifras, de un millón de pesetas lo que estaban dispuestos a pagarme”, relataba Luis del Olmo, quien no dudó en dar el 'sí' al fraile y al proyecto COPE.

Y es que como recordaba también la autora del libro, Elsa González, el Padre Gago fue el “verdadero inspirador de este trabajo que hizo despegar a COPE con su bondad e inteligencia”, subrayaba.