Herrera y Luis del Olmo: dos estrellas de la radio recordando los inicios del sevillano en 'Protagonistas'

Dos estrellas de la radio han compartido este miércoles protagonismo durante la presentación del libro de Elsa González, 'La Radio de las Estrellas'. Carlos Herrera y Luis del Olmo han sido dos caras protagonistas que han podido abrir el baúl de los recuerdos y han compartido ante los micrófonos de COPE y TRECE algunas anécdotas. Entre ellas, la de los inicios de Carlos Herrera al frente de 'Protagonistas'.

"Te recuerdo cuando estabas en pantalón corto. Me llaman y me dicen que tengo que ser el profesor de una serie de muchachos que quieren ser locutores de radio", ha recordado del Olmo. "Yo voy a Mataró y me encuentro a este caballero, con pantalón corto, debía de tener catorce años", ha bromeado el periodista.

Seguidamente, el director y presentador de 'Herrera en COPE', Carlos Herrera, ha relatado que él había llegado de Sevilla a Mataró "donde se hacían las pruebas y él era el que hacía las pruebas", ha indicado señalando a su compañero.

"Este es un sabio con pantalón corto. A los cuatro días me echó de la COPE donde yo presentaba 'Protagonistas' con el pretexto de que yo me iba a casar", ha confesado Luis del Olmo. "Es verdad, él se va a Tenerife por unas cosas que tienen que hacer y, además, estaba malo", ha agregado Herrera.

"Tú vete, que ya me encargo yo de tus oyentes"

Una situación que, desde luego, no podía pasar desapercibida por el que fue presentador de 'Protagonistas. "¿Cómo que unas cosas? Para casarme, estaba de luna de miel", ha bromeado Luis del Olmo. Tras un momento de risas entre ambos periodistas, Carlos Herrera ha querido dejar claro que del Olmo siempre se portó bien con él. "Yo a su lado crezco y empiezo a aprender cosas elementales que hay que aprender en este negocio. Además del más alto, es el más grande y esa suerte la he tenido yo y sé que no la han tenido otros", ha confesado Herrera.

"¿Que vino a aprender?", se ha preguntado a continuación del Olmo. "Si todas las lecciones la tenían los grandes maestros y el gran maestro es este que tengo aquí enfrente. Cuando me voy, le digo: "Carlos, ¿te quieres poner?". En el fondo me decía: "Tú vete, que ya me encargo yo de tus oyentes"", ha desvelado.

Una oportunidad que Carlos Herrera recuerda, aún a día de hoy, con mucho cariño. "Sirvió para que por primera vez me escucharan en mi pueblo en Almería, en Sanlúcar, en Sevilla, en Mataró... Esa sensación de que te llamara tu tía y te diga: "Nene, te he escuchado, qué bien lo estás haciendo. Fue una universidad abierta", ha agradecido el presentador de COPE.