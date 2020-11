'Ley Celaá': Podemos intenta suprimir la asignatura de Religión del currículo educativo

La “Ley Celaá” sigue su calendario y el proyecto de ley está a punto de completarse. Este viernes se votarán más de miles de enmiendas relacionadas con la nueva Ley Educativa y no paran de aparecer sorpresas.

El socio minoritario del Gobierno, Unidas Podemos, ha pactado en último instante una enmienda que busca suprimir la asignatura de Religión del currículo escolar. Según ha podido saber el diario EL MUNDO, que ha tenido acceso al texto que ha sido pactado entre Unidas Podemos, ERC, Más País y Bildu, en el escrito se afirma que "hasta que no se denuncien y queden derogados los acuerdos vigentes entre el Estado español y la Santa Sede", la clase de Religión se tendrá que impartir “al margen del currículum y fuera del horario escolar obligatorio de todo el alumnado".

En el texto también se prevé que “no constará en la documentación académica del alumnado referencia alguna a haber o no cursado” la clase de Religión. El objetivo es claro: quitar del expediente académico el paso del alumno en la asignatura. Fuentes del PSOE han declarado que esta enmienda no va a salir adelante porque vulnera los Acuerdos Iglesia-Estado.

Devaluar la asignatura de Religión

Sin embargo, esta nueva Ley Educativa ya tiene la intención de devaluar la asignatura de Religión al no contar la nota para la media o para pedir algún tipo de beca. También sale mal parada la escuela concertada, a la que el texto legal presenta como claramente elitista y se discrimina la educación diferenciada al retirarle las ayudas públicas, algo que contradice sentencias del Tribunal Constitucional. Por último, se elimina la misma lengua castellana como idioma oficial del Estado y vehicular de la educación.

La votación de la cuestionada Ley Celaá, con sus más de miles enmiendas, se hará hoy, en un solo día.

La Asamblea Plenaria de la CEE

Mientras tanto, los obispos españoles celebrarán la Asamblea Plenaria del 16 al 20 de noviembre de 2020. En ella, se analizará la nueva Ley de Educación, así como la propuesta presentada por la Conferencia Episcopal al Ministerio de Educación sobre integrar la clase de Religión en un "ámbito específico de educación moral en la escuela".

La Comisión Episcopal para la Educación y Cultura informará sobre la nueva Ley de Educación, la propuesta presentada al Ministerio en relación a esta ley y los pasos dados hasta el momento. Esta misma Comisión presentará posibles vías de flexibilización de los requisitos eclesiásticos para la obtención de la DECA de Secundaria y Bachillerato.