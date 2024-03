El actor mexicano Eugenio Derbez, en la tertulia de cine: “La comedia nace siempre de la tragedia"

Como cada viernes, en la tertulia de 'ECCLESIA al día' en TRECE, junto a nuestros colaboradores y críticos de cine, Jerónimo José Marín y Juan Orellana hemos conocido los últimos estrenos de la cartelera de cine.

Además, Jerónimo José Martín tuvo oportunidad de entrevistar al famoso actor mexicano, Eugenio Derbez, quien estrena su película: Radical. El film gira en torno al tema de la educación. Un profesor llega a la ciudad de Matamoros en México, una ciudad fronteriza con Texas muy violenta en la que la formación no es un pilar fundamental en la vida de estos alumnos. Este profesor viene con nuevos métodos para intentar motivar a los niños y transmitirles la riqueza de la cultura.

El actor ha realizado diferentes papeles a lo largo de su carrera pero se ha especializado en la comedia. Hablando sobre este género apuntaba que: "La comedia es mucho más complicada que el drama, sin embargo, está mucho menos valorada; en las ceremonias importantes de premios casi no aparecen comedias. Todos lloramos por lo mismo pero no a todos nos hacen gracia las mismas cosas. Algo que para ti es muy chistoso, para mí puede no serlo. Por eso, hacer una comedia que llegue a todo el mundo, es mucho más difícil". Además, los cómicos tienen asociado el concepto de 'payaso triste' y es el caso de algunos actores como Robin Williams, Jim Carrey o Adam Sandler. A esto, Eugenio apuntaba que "la comedia nace siempre de la tragedia y cuando me tocó hacer drama tenía que sacar eso que tantos años guardé".





Una reflexión sobre las carencias de un sistema educativo que no enseña a pensar

Además, también nos contó la idea que tiene él de cambiar el mundo a través de una herramienta tan potene como es el cine. “La diferencia con Radical es que es una película diferente, basada en hechos reales en la que se cuenta la historia de una niña que prácticamente nació entre la basura y a sus 12 años fue considerada por una revista americana como la próxima 'Steve Jobs'. Una historia fascinante y muy dura de superación”.

“Quisimos ser lo más veraces posible, no queríamos hacer una película de ficción para complacer al público sino contar la historia tal y com es. Tanto Paloma, la protagonista, como Sergio, el profesor, fueron al set y vieron la grabación de la película.” Una estupenda película que se estrena en los cines de nuestro país en la que se hace una reflexión sobre las carencias de un sistema educativo que se centra en enseñar a los más pequeños a memorizar en lugar de enseñarles a pensar y sobretodo, a sentir.

ESTRENOS DE CINE

Nuestro último baile: una historia de amor más allá de la muerte. Un hombre jubilado sufre la muerte de su esposa, quien asistía a clases de baile contemporáneo. El tema del duelo adquiere una dimensión trascendental de una forma muy profunda y muy interesante.

El caso Goldman: un señor judío es detenido por atracar varias farmacias y asesinar a las farmacéuticas. Sin embargo, el señor judío se declara inocente de los asesinatos y es ahí cuando el público deberá estar muy atento para saber cómo se desarrolla la trama y quien tiene realmente la razón.

El clan de hierro: basada en la vida de los inseparables hermanos Von Erich, que hicieron historia en el competitivo mundo de la lucha libre profesional a principios de la década de los 80. A través de la tragedia y el triunfo, bajo la sombra de su dominante padre y entrenador, los hermanos buscan la inmortalidad en el escenario más importante del deporte. Además, se toca el tema de los padres 'ausentes' a pesar de que estén muy presentes por la sobreprotección.

How to have sex: un grupo de amigas se van de viaje mientras esperan las notas que les permitirán el acceso a la universidad. El tema de la pérdida de la virginidad está presente durante todo el film y se muestra esta necesidad que tiene mucha gente joven como una experiencia de vacío maltrato y de insatisfacción.

un grupo de amigas se van de viaje mientras esperan las notas que les permitirán el acceso a la universidad. El tema de la pérdida de la virginidad está presente durante todo el film y se muestra esta necesidad que tiene mucha gente joven como una experiencia de vacío maltrato y de insatisfacción. Stella, víctima y culpable: en la Alemania de 1940, un grupo de jóvenes forman un grupo de jazz. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, la protagonista acaba aliándose con los alemanes nazis por instinto de de supervivencia.

Además, en 'CLASSICS', el programa dirigido por José Luis Garci, la película esta vez esCharada, un film de 1963 dirigido por Stanley Donen en el que homenajea al maestro del suspense, Alfred Hitchcock y en el que se combina el humor, el suspense y el romance. Además, también tendremos oportunidad de ver Los siete magníficos de 1960, un estupendo western formado por algunos de los actores más famosos de su éploca: Steve Mcqueen, Charles Bronson, Yul Brynner o James Coburn.