La Justicia prohíbe a las exmonjas de Belorado acercarse a las hermanas mayores, que ya han sido acogidas en los monasterios de las Clarisas

Cuatro de las cinco hermanas mayores de Belorado han sido ya acogidas por monasterios de la Federación de Clarisas, después de que el pasado 18 de diciembre la Guardia Civil, acompañada de la autoridad judicial y un médico forense, accediesen al convento de Orduña para proceder a su rescate, al estar bajo la custodia de las cismáticas.

Las hermanas fueron derivadas al hospital Basurto de Bilbao para realizarle un chequeo de su estado de salud, por la que tres de las monjas de avanzada edad quedaron ingresadas “debido al gran deterioro en que se encontraban por las condiciones insalubres, precarias y deficitarias en las que vivían y que ellas mismas han manifestado”, se puede leer en el comunicado publicado este martes, 23 de diciembre, por la Oficina del Comisario Pontificio.

En tarde de este martes dos de las hermanas ingresadas han recibido el alta, y se prevé que en los próximos días la reciba la tercera religiosa que presentaba mayor deterioro en su estado de salud.

Al hilo de la instrucción que se sigue por coacciones, trato degradante y otros delitos, el Juzgado de Instrucción N.º 5 de Bilbao ha acordado como medida cautelar de protección de las hermanas mayores, “la prohibición de aproximarse a ellas por parte de las ocho exreligiosas cismáticas, de sus abogados y procuradoras”, informa la nota de prensa.

En cuanto a la demanda por vulneración de derechos fundamentales de libertad religiosa, de asociación y de principio de igualdad que interpusieron las autodenominadas Asociaciones Monasterio de Santa Clara de Belorado y Monasterio de Santa Clara de Derio, que utilizan las exmonjas cismáticas, contra el Comisario Pontificio y contra la archidiócesis de Burgos, ha resultado inadmitida por auto de 19 de diciembre de 2025 de la Plaza N.º 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Briviesca, puesto que dichas Asociaciones no existen legalmente y, por tanto, carecen de capacidad para otorgar poderes de representación.

De esta manera, se confirma también la incapacidad de Laura García de Viedma (exabadesa de Belorado) para representar a ambos monasterios como ya resolvió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ratificó posteriormente el Tribunal Supremo.

El tribunal por tanto excluye a las asociaciones de las cismáticas en el procedimiento de resolución del contrato de compraventa del monasterio de Orduña, quedando sometida la solución de esta cuestión al posible acuerdo que pueden alcanzar el Comisario Pontificio y el Monasterio de la Inmaculada de Vitoria.

En el comunicado, también se pone de manifiesto la alegría del Comisario Pontificio y arzobispo de Burgos, Mario Iceta, por que las hermanas mayores sean acogidas esta Navidad en un monasterio de hermanas pobres de Santa Clara, “bajo el cuidado y cariño de quienes componen estas comunidades monásticas”.

Por último, reiteran la disposición de recibir de nuevo en el seno de la Iglesia Católica a las exmonjas que “libre y conscientemente decidieron abandonarla”.