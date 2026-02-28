San Hilario, Papa

Nos acercamos hasta la figura de un Papa que guio a la Iglesia para su fidelidad al Señor que dio la vida por Ella. Ese es el perfil de Santo de esta jornada. Hoy, por eso, es la festividad del Papa San Hilario. Natural de Cerdeña, no hay muchos datos de su vida más allá de su nacimiento en el año 401. Su formación cristiana es sólida.

En Roma ejerce de Diácono. Interviene como legado de Pontífice San León I en el Concilio de Éfeso. Ahí le tocó sufrir porque la discusión fue a partir de Nestorio que no asumía que Cristo fuese Dios y Hombre Verdadero. Defendiendo la Verdadera Doctrina tuvo que marchar porque peligraba su vida. Al final, pudo regresar.

Todo esto le hizo ser todavía más defensor de los Pilares y Dogmas de la Fe. También puso su granito de arena para pacificar la situación creada ante los conflictos entre los griegos y los latinos en el tema de la Celebración de la Fiesta de Pascua, Clave en la vida de los hombres.

Cuando muere San León I, en el 461, es elegido Pastor de la Iglesia Universal, servicio que ejercerá durante sus últimos siete años de vida. En este periodo su celo por la comunidad eclesial, le empuja a trabajar en el asentamiento de los principios disciplinares y también jurídicos. El Papa San Hilario muere el año 468. Su confianza en Dios siempre le hizo ser fuerte en las dificultades.