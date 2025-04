Los jóvenes de Madrid salen a las calles de la capital para el rezo del Vía Crucis en la recta final de la Cuaresma

Cientos de jóvenes madrileños se han dado cita en las calles de la capital para el rezo del Vía Crucis junto a diferentes cofradías, hermandades y seminaristas del Seminario Conciliar de Madrid. La DELEJU (Delegación de Juventud) pudo finalmente, a pesar de la previsión de lluvias, llevar a cabo el rezo en el que también participó el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo.

Archidiócesis de Madrid Jóvenes de la DELEJU participan en el Vía Crucis junto a hermandades y cofradías de la capital

El Vía Crucis dio comienzo a las 20.30h tal y como estaba previsto desde el Seminario Conciliar. Durante más de hora y media, tuvo lugar el rezo de las 14 estaciones, en el que también participó la Agrupación Musical Pasión y Muerte (Aljalvir) que lo componen finalizando poco antes de las 22.00h en la catedral de la Almudena.

el arzobispo de madrid, josé cobo hace un llamamiento a "la entrega, la paz y la unión" en el vía crucis de la deleju

Al finalizar, el arzobispo José Cobo, apuntaba que la muerte de Jesús no es un suceso aislado que ocurrió hace más de dos mil años, si no un proceso vivo que nos recuerda que "la vida de cada uno, y de nuestras comunidades, también lo es". Además, también hizo hincapié en la situación de guerra que existe en el mundo indicando que "nos sobra violencia en un mundo de guerra. Y miramos a la cruz, a alguien que ante la violencia abre los brazos y dice: 'Aquí me tenéis'. Frente al rearme, uno de los temas más candentes en el panorama político tras la últimas declaraciones de la presidenta de la Comisión Europea Ursula Von der Leyen en las que apuntaba que este debía ser un tema crucial a abordar por Europa antes del 2030, el arzobispo apuntaba la necesidad de "la entrega, la paz y la unidad que brotan de la Cruz" y añadía que la unión de la Iglesia también es una petición de "la misma cruz".