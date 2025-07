El joven imaginero de Sevilla que se hizo viral en Twitter durante la pandemia al dar forma al cristo Ecce Homo

Las manos de Jorge Pizarraya dan forma a figuras de Cristo, vírgenes, santos y hasta a bustos del cantante Silvio. Este joven sevillano, que como cualquier niño soñaba con ser profesor, bombero, etc., ingresó con 19 años en la escuela de arte nada más finalizar sus estudios de bachillerato y coincidió con unos orfebres con relevancia en Sevilla que le cambiaron la vida.

Estos orfebres de los que habla Jorge son los marmolejos. Le ofrecieron realizar una prueba de acceso, la cual superó con éxito, y tras ello, fue cuando Jorge empezó a modelar, aprendió el arte del modelado y la terracota.

Durante la pandemia, época que permanecimos todos los españoles encerrados en nuestras casas durante algo más de dos meses, hubo quién aprovechó para ponerse al día con los idiomas, conciliar la vida familiar y otros que abogaron por el modelaje como fue el caso de Jorge Pizarraya.

empezó a modelar durante el covid

"Empecé a subir mis vídeos a las redes sociales y se empezaron a viralizar y me empecé a dar cuenta que es algo que me gustaba, que me aportaba y que me llenaba y hasta el día de hoy", comentó el joven imaginero.

Esculturas realizadas por Jorge Pizarraya

Lo suyo es un trabajo minucioso que requiere muchas horas, pero como el propio Jorge indica "es como un trabajo cualquiera". El joven andaluz llega a eso de las 8.30 de la mañana al taller y suele abandonar el mismo para la hora de comer. En ocasiones, según la dedicación que requiera la pieza suele acudir al taller por la tarde.

futuro prometedor

Este joven de Pino Montano afirma que todavía tiene camino por recorrer para consolidarse. Por ahora, está dando sus primeros pasos en un oficio artesanal al que le ve un gran futuro: "En la profesión hay bastante renovación; en mi generación hay personas muy talentosas. Además, la demanda crece, la Semana Santa está en auge".

Si es cierto, que pese a ser un mundo en claro crecimiento, Jorge cree que la tecnología puede romper un poco la mística que tiene esta profesión y el producto que se trabaja: "La gente se va a 3D, en algunos aspectos se olvidan del trabajo artesanal, de la unción de las imágenes que eso únicamente lo pueden dar los artistas".

el empuje de las redes y los encargos

Los meses que permaneció encerrado Jorge por la pandemia supusieron un empujón en su crecimiento. Empezó modelando su cuarto, hasta que un Cristo, concretamente un Ecce Homo, que subió a sus redes sociales y terminó viralizándose el trabajo de esa pieza. A partir de aquella publicación, los encargos se fueron dando con mayor asiduidad, y mayormente, "de temas religiosos".

El abanico de clientes de Jorge es bastante amplio y muy variado. No se centra únicamente en Sevilla, también exporta a otras localidades de península como son Toledo o Valencia. "El Padre Pío, que es mi primera escultura para una iglesia en Sevilla, lo tendré finalizado para la semana que viene, ahora está en proceso de estuco antes de preparar pues la capa para policromar", ha comentado Jorge.

Lo suyo es la arcilla. "La terracota, terracota cocida, barro cocido. Alguna vez he hecho un encargo en madera, pero siempre con la ayuda del sacado de puntos, yo hago la imagen en barro y después se la paso al sacador de puntos y él me la pasa en madera, yo tengo que retocar únicamente", ha comentado el imaginero.