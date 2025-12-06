Nos acercamos a un hombre cuya trayectoria está muy imbuida de Dios y de su Venida en el Adviento: San Nicolás de Bari. Oriundo de Licia, en Turquía, sus padres se encargaron de que tuviese una formación sólidamente cristiana. A esta educación se sumó el Obispo de Pitara. Desde siempre se dejó llenar de Dios y mostraba también una exquisita caridad.

A la muerte de sus padres, le queda una importante fortuna. Realmente quería emplearla en algo bueno, pero siempre sin ser descubierto porque se sentía muy metido en el Pasaje del Evangelio que señala que “tu mano izquierda no sepa lo que hace tu mano derecha”.

Casualmente entonces oyó la noticia de un padre que iba a vender a sus hijas, dada la pobreza en que se hallaba sumergido. Fue cuando le entregó monedas de oro de las que disponía, evitando que pusiese en marcha aquel plan nocivo. Esperando una vida más entregada a Dios se prepara y se ordena sacerdote.

Inesperadamente, viaja a Mira y reparan en él para que sea el Pastor de allí, servicio que aceptó por obediencia. Tuvo que sortear muchas dificultades, como defender a inocentes condenados a muerte, o asegurar el respeto al Edicto de Milán.

También participó en el Concilio I de Nicea el año 325 donde se definió a Cristo de la misma Naturaleza que el Padre por Quien todo fue hecho, y que este año tiene una conmemoración especial al cumplirse 1700 años de su desarrollo.. San Nicolás de Bari muere en el siglo IV y sus reliquias son trasladadas a Bari (Italia), el siglo XI. Era un protector de los marineros. Por eso es su Patrón.