José San José: "Si pensamos que el año que viene la Iglesia va a ser sinodal, somos unos ingenuos"

El Decano de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, José San José Prisco, ha impartido una conferencia sobre la sinodalidad en la que ha expresado que “hay que tener en cuenta que ahora estamos empezando. Si pensamos que el año que viene la Iglesia va a ser sinodal, somos unos ingenuos. Llevamos un milenio sin pensar en esto y las cabezas tardan en cambiar”.

La Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida de la CEE ha organizado este sábado la ponencia "¿Cómo hacer realidad la Sinodalidad?”, impartida por José San José Prisco, Catedrático y Decano de la Facultad de Derecho Canónico (UPSA). También han estado presentes el arzobispo de Zaragoza, Carlos Escribano, y Eva Fernández, miembro del consejo de laicos.

El prelado ha afirmado que “queremos dedicar esta mañana a una reflexión sobre aspectos que tienen resonancia tras el Congreso de Laicos que celebramos hace dos años. Hay dos elementos transversales como son el discernimiento y la sinodalidad. Es muy importante esta experiencia coincidiendo con el desarrollo que se está haciendo en las diócesis. Se está viviendo con intensidad pero está bien pararse a mirar cómo se puede hacer mejor. Mucha gente va entendiendo lo que significa la sinodalidad y van abriendo el corazón para vivir mejor la fe”.

“La siguiente evolución natural de la eclesiología del pueblo de Dios es hacia la Iglesia sinodal”

Por su parte, el ponente ha comenzado su intervención explicando que “la sinodalidad tiene una base anterior, no es una ocurrencia del Papa Francisco. Por eso es bueno saber de dónde venimos y saber hacia dónde nos encaminamos. A raíz del Concilio Vaticano II se da un giro eclesiológico porque se da el paso de comprender la Iglesia como algo jerárquico a entender la Iglesia como pueblo de Dios. Esta es una forma bíblica de hablar de la Iglesia y está desde el origen en las escrituras. La siguiente evolución natural de la eclesiología del pueblo de Dios es hacia la Iglesia sinodal”.

Haciendo referencia a la Lumen gentium, José San José ha afirmado que “esto parte del hecho de que la Iglesia es reflejo del misterio de la Trinidad. Así como en Dios existe una diversidad de personas siendo un solo Dios, en la Iglesia también se da diversidad de vocaciones, de ministerios o de carismas en una sola Iglesia. Al igual que en la Iglesia se dan envíos, también la Iglesia es enviada por Cristo para continuar su obra redentora en el mundo. La Iglesia es íntima comunión de personas”.

El origen de la igualdad entre todos está en el bautismo

“Por el bautismo todos somos incorporados a la Iglesia, todos somos hechos hijos de Dios, todos somos agentes activos de las única misión eclesial en igualdad de condiciones. Esta igualdad la refleja el canon 208 de derecho canónico y nos dice que cada cual actúa según la propia condición y oficio. La igualdad está por encima de la diversidad. A la hora de trabajar lo que tenemos que subrayar es lo que nos identifica como común y no lo que nos distingue”.

"La sinodalidad es una sinfonía en tres movimientos”

Para José San José, “la sinodalidad es una sinfonía en tres movimientos. Armoniza las distintas sintonías que hay en el pueblo de Dios para que haya una música bella. El Concilio Vaticano II recupera de los Santos Padres el concepto del “sensus fidei”. El Papa ha recordado que este momento es profético porque el pueblo de Dios, por la acción del Espíritu se connaturaliza con la verdad de la fe y sabe qué es de Dios y qué no es de Dios. Se pone de manifiesto a través de la consulta que se hace al pueblo de Dios sobre la forma de vivir en la Iglesia. La consulta universal la ha introducido el Papa Francisco. Hay que tener en cuenta que ahora estamos empezando. Si pensamos que el año que viene la Iglesia va a ser sinodal, somos unos ingenuos. Llevamos un milenio sin pensar en esto y las cabezas tardan en cambiar”.

Tras la consulta tiene que llegar el discernimiento

El Decano de la Facultad de Derecho de la UPSA ha expuesto que “se trata de un ejercicio espiritual y para ello la Iglesia tiene una serie de consejos que ayudan a los pastores en esta tarea. Tras el discernimiento tenemos que ayudar al uno, en este caso los obispos a nivel diocesano o el Papa a nivel universal, que deben decidir el camino por el que vayamos. Es su misión pastoral y así lo ha querido Cristo. No consiste tanto en el tomar la decisión, sino que el proceso de la toma de decisión sea común para el tipo de Iglesia que queremos, con una forma evangelizadora más fiel al mandato de Jesucristo”.

¿Qué es y qué no es sinodalidad?

José San José ha explicado que “buscar el equilibrio en el centro tiene cierta complicación. La sinodalidad no es una ruptura con la tradición. Algunos piensan que esto del Papa Francisco es una ruptura con todo lo anterior, que el Papa ha inventado algo que no estaba en el pensamiento de la iglesia y que se estaba equivocando. Esto no es así, ya que la sinodalidad es una derivación natural de la eclesiología del pueblo de Dios del Concilio Vaticano II. Por tanto no hay ruptura con nada. La sinodalidad tampoco es parlamentarismo. Sí que tiene que tomar referencias importantes de la realidad política de la democracia, pero la iglesia no es parlamentaria, porque la voluntad es de Dios que dirige al pueblo. Por eso la autoridad en la Iglesia es una encomienda de Dios. La sinodalidad tampoco es sinónimo del triunfo de la opinión. Tenemos que recoger la información y discernir con las realidades”.