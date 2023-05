José Luis Méndez: “Es un acierto meter el mundo de la enfermedad en el ambiente de la esperanza”

La Iglesia en España celebra este domingo 14 de mayo la Pascua del Enfermo. Con esta celebración concluye la Campaña que se inició el 11 de febrero, festividad de la Virgen de Lourdes, con la Jornada del Enfermo a nivel mundial. El director del departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, José Luis Méndez, ha pasado por Ecclesia al día de TRECE para analizar lo que dará de sí la Jornada.

“Es una idea de hace muchos años de los obispos españoles, antes incluso de que San Juan Pablo II instituyera el 11 de febrero como Jornada Mundial del Enfermo. Ya en España la Conferencia Episcopal determinó que el sexto domingo de Pascua se celebrase siempre la Pascua del Enfermo. A mi todo esto me parece muy providencial, porque ya se vive en ese momento en la Pascua de Resurrección, para que nos ayude a descubrir lo que hay detrás de la enfermedad y es que hay una realidad más grande y que la última palabra no la tiene la limitación humana, sino que la última palabra la tiene Dios, que nos ha llamado y nos ha creado para su gloria. Meter el mundo de la enfermedad en este ambiente de la esperanza que tenemos los cristianos, me parece que es un acierto”.

Es un acierto meter el mundo de la enfermedad en el ambiente de la esperanza

En referencia al lema de la jornada, “Déjate cautivar por su rostro desgastado”, Méndez explica que “el lema me gustó mucho desde que lo propusieron en el equipo. El Papa Francisco nos dijo en el ‘Fratelli Tutti’ palabras durísimas sobre cómo el abandono de los mayores se ha puesto en evidencia en el COVID, aunque venía sucediendo mucho tiempo antes. Nos pareció que a quien le suman a la enfermedad el peso de los años, valía la pena, hacer una llamada de atención para recuperar una mirada distinta sobre los mayores, que no son simplemente alguien que cuidar, sino que también son riquezas de frutos y bendición. Valía la pena dedicar la campaña a mentalizarnos de lo importante que es aprender de nuevo a cuidar a los mayores”.

“Aprender a escuchar a los mayores”

En referencia a cómo podemos vivir este domingo la Pascua del Enfermo, el director del departamento de Pastoral de la Salud afirma que “lo que tenemos que hacer es tomar conciencia que tenemos personas mayores cerca de nosotros, que tenemos que cuidarlos, que rezar por ellos y estar atentos y aprender a escucharles. Si nos hacemos el propósito de mirarles, dejándonos cautivar por su rostro, me doy con un canto en los dientes, porque eso es muy revolucionario y porque cambiará muchas actitudes nuestras, pero primero hay que mirar con esa otra capacidad”.