José Luis Bazán: "Vivir la fe en libertad no puede ser un privilegio de creyentes"

"Vivir la fe no es un derecho de segunda ni un privilegio de los creyentes".Es más, "el derecho internacional de los derechos humanos y las consecuciones democráticas reconocen que el contenido esencial íntegro de la libertad religiosa no solo es su práctica en privado, sino sus expresiones públicas, individuales o colectivas, además del necesario reconocimiento de su dimensión institucional». También ha querido remarcar que "no se trata de una libertad abstracta, sino de un derecho que debe ser aplicado y respetado en todos los niveles y ámbitos educativo, laboral, empresarial, sanitario".

El Papa Francisco nos hace reflexionar, "¿Cómo puede ser que actualmente muchas minorías religiosas sufran discriminaciones o persecuciones?" Únete en oración por la libertad religiosa.

ILR por España

Ayuda a la Iglesia Necesitada quiere generar una reflexión sobre la importancia del derecho a la Libertad Religiosa y contribuir a su protección, así como dar a conocer las conclusiones del Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2023 (ILR 2023). Por ello, va a difundirlo por toda España. Hasta la fecha ya tiene convocadas 13 ciudades por todo el país.