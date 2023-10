La inflación obliga al 23% de los españoles a reducir sus gastos en alimentación, según Cáritas

Acceder a una alimentación saludable, sostenible e inclusiva. Es la reclamación que ha hecho Cáritas para calentar motores de cara al Día Mundial de la Alimentación que se celebra el 16 de octubre. Y es que como advierte la entidad de la Iglesia, buena parte de los habitantes del planeta sufren los efectos del hambre. Concretamente entre 690 y 783 millones de personas padecieron hambre en 2022 según el informe 'El estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo 2023' de Naciones Unidas.

En determinadas zonas de Asia y América Latina se han registrado avances en la disminución del hambre, pero por contra en Asia occidental, el Caribe y todas las subregiones de África sigue en aumento.

En todo el mundo, la inseguridad alimentaria afecta de forma desproporcionada a las mujeres y a los habitantes de las zonas rurales. En muchos países, el aumento del costo de una dieta saludable coincidió con un descenso de los ingresos disponibles. Más de 3.100 millones de personas (42 %) no podían permitirse una dieta saludable en 2021, lo que representa un aumento de 134 millones de personas en comparación con 2019, antes de la pandemia, precisa Cáritas.



Subida de los precios de los alimentos

Si centramos la mirada en el contexto español, observamos que productos básicos como el pan o la fruta fresca han aumentado en más del 20% y las legumbres un 36%. Otros productos como los huevos, las patatas y la leche han experimentado un significativo incremento superior al 40%, mientras que en el azúcar y los aceites la subida es superior al 60%. (INE 2021-2023)

Esta alza de precios supone un desafío adicional para aquellas economías con ingresos bajos, que tienen que destinar una parte significativa de sus recursos, y, aun así, no logran asegurarse una alimentación ni suficiente ni adecuada.

De acuerdo a los datos de EINSFOESSA, en 2021 el 23% de la población se vio obligada a reducir sus gastos en alimentación. Una situación que se agrava aún más entre las personas en situación de exclusión, afectando al 59%. Y el 12,6% de la población, cerca de 6 millones de personas, está experimentando privaciones alimenticias hasta el punto de impedirles llevar una dieta adecuada. Y vuelve a ser la población en situación de exclusión la que en mayor medida vive esta situación (41,5%)

“En este día mundial de la alimentación queremos denunciar que el problema no radica en la falta de alimentos en el planeta, sino en su accesibilidad y en el cómo se realiza este acceso, para que cada persona pueda elegir una dieta de calidad, equilibrada, nutritiva, suficiente y adecuada a gustos, costumbres y estado de salud. La alimentación es un bien público que desempeña un papel esencial en la vida y el bienestar de todo ser humano. No es una mercancía y no debe tratarse como tal”, explica María Martínez del programa por el derecho a una alimentación saludable, sostenible e inclusiva de Cáritas Española.

Cáritas afirma que cualquier debate sobre los sistemas alimentarios debe tener como eje central la justicia y la dignidad humana, para hacer realidad el principio de «no dejar a nadie atrás» que sustenta la Agenda 2030, subraya un comunicado de Caritas Internationalis, con motivo de la Cumbre sobre Sistemas Alimentarios de la ONU, celebrada en septiembre de 2021.

El referente de Seguridad Alimentaria del equipo de Cooperación Internacional de Cáritas Española, Ángel Fernández, explica que “un enfoque de los sistemas alimentarios basado en los derechos humanos antepone las personas -y su entorno vital- a los beneficios”. “Las normas de derechos humanos -añade- garantizan que los mercados estén al servicio de las necesidades sociales y obligan a los Estados a conceder a las personas una protección social adecuada, una participación integradora, instituciones responsables y acceso a medios de reparación”.

Jornada sobre derecho a la alimentación

Para fomentar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable, sostenible e inclusiva, Cáritas Española celebrará el próximo lunes 16 de octubre, una jornada abierta en la Sala Domo 360 de la Facultad de Ingenieros Agrónomos de Madrid (Av. Puerta del Hierro, 2).

La jornada será inaugurada por la secretaria general de Cáritas Española, Natalia Peiro.El objetivo de este encuentro es analizar algunas de las variables que se mueven alrededor de este derecho básico: intereses, estrategias y marketing, beneficios, «ganadores» y colectivos perjudicados. Y también para resaltar la necesidad de disponer de indicadores que permitan la medición de la inseguridad alimentaria, que nos sitúen en la dimensión de este problema y en sus consecuencias.