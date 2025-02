La imagen con mensaje que recibió por Instagram un sacerdote de un joven drogadicto de Madrid: "Lleno de humo"

'Cómo hablar de Dios en las redes' es el nuevo libro que ha escrito el sacerdote Pablo López para ofrecer las claves para llevar la palabra de Cristo en el mundo digital. Y es que son cada vez más las iniciativas de la Iglesia para llegar a un mayor número de fieles. De hecho, están en auge los influencers cristianos, bautizados como 'misioneros digitales' que comparten mensajes y estilos de vida basados en la fe.

A su vez, han nacido diferentes aplicaciones móviles como 'Hallow' en EEUU o 'Jóvenes Católicos' en España que están logrando transformar vidas, como ha explicado en 'Ecclesia al día' el propio Pablo López.

“Hay que ir sembrando poco a poco, poniendo la voz del Señor en el siglo XXI y dando soluciones a los problemas que tiene la gente y los anhelos profundos del alma poniendo a veces pequeños videos, canciones, ratos de oración... Y a la gente le puede llegar a tocar y transformar el alma”.

Fue el caso de una chica que se quedó embarazada en un pueblo de Extremadura y que pensó en abortar: “Estaba en Segundo de Bachillerato, y en su instituto lo normal era abortar por desgracia, pero se metió en el canal de 'Jóvenes Católicos' y empezó a rezar. Pensó que no podía abortar, tuvo al bebé y al año siguiente, cuando empezó la carrera y su madre la ayudaba, vino a Madrid a darnos las gracias por el regalo que tenía, lo mejor que tenía en su vida. Las redes pueden ayudar a que la gente encuentre solución a sus problemas”, ha detallado Pablo López.

Los jóvenes son los principales consumidores de las app católicas

Instagram es la red social donde 'Jóvenes Católicos' tiene mayor presencia, especialmente entre los jóvenes. Se trata de mimar el producto para que sea atractivo, sobre todo para este colectivo de entre 18 y treinta años.

“Intentamos dar un producto que llegue a la gente, y cuanta más calidad, más presencia. Si es algo cutre y de mala definición la gente lo rechaza enseguida, pero si se escucha bien, se ve, tiene un lenguaje rápido y actual, no dura muchísimo sino que es algo breve, concreto y bueno, pues la gente lo agradece”, ha señalado.

Los vídeos y los tips son los formatos estrella en las redes sociales para evangelizar: “Con vídeos nos han llegado comentarios de que gracias a una canción o un video hoy no me he suicidado o que se va al seminario. Hay que remover el corazón”, ha subrayado Pablo López.

El autor de 'Cómo hablar de Dios en las redes sociales' ha hecho hincapié también en la capacidad de la Iglesia por adaptarse a los nuevos tiempos: “En la época de los Protestantes salió el barroco para defender con la belleza lo que defendía la Iglesia. Ahora también la Iglesia se adapta a las épocas, sin caer en ser chabacano, teniendo cada uno ese margen para salvaguardar la fe y armonizarla con el día a día”, ha explicado.

De las drogas a la misa diaria: la conversión de un joven que contactó con Pablo López

Uno de los momentos más especiales para Pablo López fue cuando se puso en contacto un exalumno antes de su etapa como presbítero por Instagram.

“Me escribe una persona con una foto y veo a un chico joven con tatuajes en todo el cuerpo en un pub tocando la guitarra eléctrica, lleno de humo. Es un rostro que no te olvidas pero no me acordaba de él. Me hice con su nombre y me acordaba. Me dijo que estaba cansado porque había vivido lejos de Dios y quería acercarse de nuevo a Él. Pasó de las drogas, de dormir en la calle, vivir fuera, estar perdido en la vida buscando la felicidad en lo cómodo y de repente dejar todo eso, volver a Dios y una conversión de misa diaria, rosario diario, oración, apostolado... cambió su vida”, ha precisado.