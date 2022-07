La Iglesia en Valencia, ejemplo de autofinanciación: “Todo funciona con economía, la Iglesia no es excepción”

El reto de la autofinanciación es una de las iniciativas que se está llevando a cabo en la Iglesia española desde diferentes puntos de nuestra geografía. Gracias a la creación de las llamadas oficinas de Sostenimiento, se trata de rentabilizar los recursos al máximo. Las Jornadas de trabajo sobre sostenimiento de la Iglesia, convocadas por la Conferencia Episcopal Española ahondaron en esta cuestión. La archidiócesis de Valencia contó con gran protagonismo con la participación de su ecónomo, Antonio Sales, y del párroco de Santa Catalina de Alzira, Enrique Masiá. La revista Paraula, de la archidiócesis valenciana, ha publicado una entrevista a ambos tratando este tema.

En referencia al mensaje que se da para entender que todos estamos implicados en el sostenimiento de la Iglesia, exponen que “cuando damos el mensaje sobre el dinero que destinamos a la caridad es más fácil. Sin embargo, cuando hablamos de dinero y liturgia, o dinero y patrimonio, parece que nos cuesta un poco más transmitirlo y que se entiende menos”, indica Sales.

Por su parte Masiá indica que “la clave está en ser concretos, explicar a los feligreses por qué se les pide su colaboración, con un modelo directo, y este el resultado del éxito. La Iglesia no es una institución que está en las nubes. Estamos en el siglo XXI y en una sociedad donde todo funciona con los medios económicos, y la Iglesia no es una excepción”.

Portal Donoamiiglesia

La Iglesia pide que más allá de las ayudas directas en las colectas se recurra al portal de donativos donoamiiglesia, que en Valencia está teniendo una de las mejores experiencias en España, que gracias a esta herramienta se asegura la transparencia del destino de los recursos y la justificación de las cuentas. Sobre esto Sales afirma que “se está trabajando por vicarías, por parroquias, poco a poco cada vez son más las que se van sumando. Es una herramienta para saber mi donativo a qué necesidades va, no es una caja registradora, no es una varita mágica, la gente no va a hacer donativos porque sí. La gente no dona o ayuda a su parroquia en lo que no conoce, uno da para lo que ama, para lo que conoce”.

Libertad en la respuesta

Enrique Masiá explica que para él el éxito en su parroquia es debido a “una propuesta muy clara, alguno incluso ha dicho 'eres muy directo'. Pero si queremos que la gente lo entienda, habrá que decirlo claramente. Y luego, la respuesta tiene que nacer de la libertad, no hay otra respuesta, nunca condicionada. Ha de ser el que pueda, el que quiera, el que sienta que es el momento que quiere colaborar, y se les da la oportunidad".

Cerca de 150 personas entre ecónomos y delegados de medios de comunicación de toda España establecieron bases para las Oficinas de Sostenimiento en tres dimensiones: pastoral, económica y comunicativa, para avanzar hacia la autofinanciación, es un paso muy importante tener ya el portal de transparencia.