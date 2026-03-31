La Iglesia sobre la firma del protocolo de reparación de las víctimas de abusos con el Gobierno: "No son un número, tienen un rostro"

La Iglesia española ha firmado un nuevo protocolo de reparación que amplía el trabajo realizado durante los dos últimos años con las víctimas de abusos sexuales. Este nuevo plan, acordado por la Conferencia Episcopal Española, la CONFER y el Gobierno y el Defensor del Pueblo, establece un procedimiento de colaboración pública que permitirá a las víctimas acudir a una instancia externa, gestionada por el Defensor del Pueblo, para solicitar reparaciones si así lo desean.

La medida responde a la petición de muchas víctimas que "no querían acudir a la iglesia" al poner en entredicho la imparcialidad de cualquier propuesta surgida de la propia institución, según ha explicado en El Cascabel, Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER. El objetivo es complementar, y no sustituir, los cauces ya existentes, garantizando un proceso que sea percibido como más neutral por los afectados.

Un modelo de reparación integral

El acuerdo pone el foco en la reparación integral de las víctimas, un concepto que va más allá de la compensación económica. El presidente de la CONFER ha detallado que este enfoque de "justicia restaurativa integral" abarca el aspecto psicológico, psiquiátrico, afectivo, social y laboral. También se contempla una dimensión espiritual para aquellas víctimas que deseen mantener o recuperar su vínculo con la Iglesia.

Jesús Díaz Sariego, presidente de la CONFER

Uno de los pilares del nuevo modelo es el análisis individualizado de cada caso. La demanda principal de las víctimas ha sido siempre el reconocimiento de su historia personal. "No somos un número, somos rostro, tenemos un nombre, tenemos una historia personal", ha insistido Díaz Sariego, destacando que el procedimiento será "flexible, personalizado, profesional y humano".

Un referente único en España

Este protocolo convierte a la Iglesia en una institución pionera en España en materia de reparación. "En la sociedad española, hasta donde yo puedo llegar a conocer, no, no hay ningún modelo parecido", ha afirmado Díaz Sariego. Ha subrayado que es la "única institución que globalmente como tal" ha implementado medidas de este tipo en favor de la protección de la infancia.

Con este paso, la Iglesia española confía en que el modelo se convierta en "un referente internacional" que puedan seguir otras iglesias en el mundo. El trabajo previo ya ha dado resultados: la comisión asesora ha recibido más de 130 peticiones en poco más de un año y ha resuelto alrededor de 80 casos, mientras que el resto sigue en proceso de estudio.