La Iglesia, con los universitarios: "No solo importan las carreras, sino todo lo que rodea su mundo"

Después de dos años de pandemia, la Pastoral Universitaria ha vuelto a la presencialidad para trabajar en los desafíos y retos ante una pastoral “que requiere dar respuesta a los retos que el presente nos está planteando”. Así lo ha hecho en el encuentro que anualmente convoca la Conferencia Episcopal “para coordinar, impulsar y apoyar el trabajo de las delegaciones diocesanas de Pastoral Universitaria. También a los responsables de Pastoral Universitaria de las distintas universidades católicas y de identidad cristiana, y a miembros de sus equipos y profesores universitarios que quieren unirse a este encuentro”.

Así lo ha explicado a ECCLESIA Raquel Pérez Sanjuán, directora de la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura. “En esta ocasión, después de la pandemia y de haber tenido que celebrar este encuentro online durante dos años, nos hemos convocado en Ávila con ocasión del Año Santo Teresiano”.

La directora ha subrayado que desde la subcomisión son conscientes “de la dificultad que ha vivido la comunidad universitaria con la pandemia y en este momento queremos plantearnos el horizonte evangelizador desde una clave que une no solo la dimensión académica, sino también la dimensión de acompañamiento”.

Esta tarde ha dado comienzo en el Seminario de #Ávila el Encuentro Nacional de Pastoral Universitaria, con las ponencias de Mons. Martínez Camino (obispo auxiliar de Madrid) y Mons. Martínez Fernández (Arzobispo de Granada). pic.twitter.com/aOho0gk7IG — Diócesis de Ávila (@diocesisdeavila) November 16, 2022

El ideario cristiano

Ante la problemática y la incertidumbre tras este tiempo de emergencia sanitaria en la que se ha visto envuelta la Universidad, “ha habido un trabajo muy cercano de acompañamiento de la comunidad universitaria. Es algo de gran importancia, sobre todo en la dimensión no formal. La universidad no son solo las carreras o grados, sino también todo lo que rodea su mundo. Esa formación integral es la que tiene que primar y ofertarse desde las universidades católicas, donde perviva la identidad e ideario cristiano”.

Por lo tanto, ha explicado Pérez Sanjuán, “no hay que separar lo que es la la vida de fe y lo que es la creencia de lo que es la vida académica y profesional. Nos parece importante aunar y entender que toda nuestra vida tiene esa dimensión. El sentido de nuestra vida se transparenta en el modo en como nos situamos en la realidad, en el modo en cómo establecemos relaciones y cómo trabajamos en esta comunidad universitaria”.

??El seminario de Ávila acoge el encuentro de Pastoral Universitaria.



Entre otros, se presentará el proyecto educativo que coordina para jóvenes nicaragüenses en el exilio.



??16-18 noviembre.https://t.co/IZnzHQ76SX — Of. Información CEE (@prensaCEE) November 14, 2022

Las jornadas que comenzaron el 16 de noviembre con el saludo del presidente de la subcomisión, Juan Antonio Martínez Camino, contaron con la ponencia marco de Francisco Javier Martínez Fernández, arzobispo emérito de Granada y miembro de esta subcomisión. Además, participó la profesora de Teología y Ética en el Baptist Theological Seminary de Richmond y Duke University Divinity School de Durham (EE.UU.), Elizabeth Newman, o la profesora de Teología Moral y Ética de la Salud en el Neiswanger Institute for Bioethics and Health Care Leadership at Loyola University Chicago y miembro de la Academia Pontificia para la Vida, Mary Therese Lysaught. En la última ponencia programada en este encuentro, Darwin Castillo presentó el proyecto educativo que coordina para jóvenes universitarios nicaragüenses en el exilio.