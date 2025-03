Día mundial de Síndrome de Down

Cuando el doctor Jérôme Lejeune identificó en 1958 la trisomía que define el Síndrome de Down afirmó que sólo había una forma de salvar a esos niños: el cuidado de quienes les rodean. Por desgracia, se ha impuesto ampliamente una mentalidad que no busca promover una vida digna para los niños con Síndrome de Down sino negarles la posibilidad de existir, de acuerdo con una mentalidad eugenésica impropia de una sociedad de progreso. Según los últimos datos ofrecidos por la Fundación Lejeune, en España el 97% de los embarazos con Down no llegan a su término. Desde que se generalizaron las pruebas de detección natal, la proporción de bebés nacidos con esta alteración ha pasado de 1 de cada 800, en los años ochenta, a 1 de cada 2.000 en la actualidad.

La celebración del Día Mundial del Síndrome de Down es una buena oportunidad para recordar el desafío de construir una cultura de la vida, desafío que será visualizado el próximo domingo en Madrid en la Marcha “Sí a la Vida”. La creciente sensibilidad pública hacia las discapacidades debiera tener en cuenta que una persona es mucho más que sus limitaciones. Son necesarias campañas de información hacia las madres gestantes, políticas de integración social, educativa y laboral, y un seguimiento médico especializado de las personas con Síndrome de Down. Esto implica que la cultura de la vida alcance y penetre el ámbito de la medicina y la salud, con la formación de especialistas en la atención integral a estas personas. La calidad de una sociedad se mide especialmente por el cuidado y la acogida de quienes son más vulnerables.